Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

तत्कालीन एसडीएम पर फिर गिरी गाज, बहाली से पहले दोबारा किए गए निलंबित

Bajarmuda compensation scam: बजरमुड़ा मुआवजा घोटाले में दोषी पाए गए तत्कालीन एसडीएम अशोक मार्बल को GAD ने बहाली से पहले ही दोबारा निलंबित कर दिया।

2 min read

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 01, 2025

एसडीएम बहाली से पूर्व दोबारा किए गए निलंबित (Photo source- Patrika)

एसडीएम बहाली से पूर्व दोबारा किए गए निलंबित (Photo source- Patrika)

Bajarmuda compensation scam: बजरमुड़ा में हुए भू-अर्जन के मुआवजा घोटाले में निलंबित तत्कालीन एसडीएम को सामान्य प्रशासन विभाग ने बहाली के पूर्व ही दोबारा निलंबित कर दिया है। घरघोड़ा के तमनार में छत्तीसगढ़ पॉवर जनरेशन कंपनी को आवंटित कोल ब्लाक गारे-पेलमा सेक्टर-३ के प्रभावित ग्राम बजरमुड़ा, करवाही, ढोलनारा में परिसंपत्तियों के किए गए मूल्यांकन में काफी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी। इसे राज्य स्तरीय जांच टीम ने प्रमाणित किया और इसमें तत्कालीन एसडीएम अशोक कुमार मार्बल इसमें दोषी पाए गए।

आर्थिक गड़बड़ी के इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग ने 5 जून 2025 को घरघोड़ा के तत्कालीन एसडीएम अशोक कुमार मार्बल को निलंबित किया था, लेकिन इस मामले में आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं हो पाया था। विदित हो कि शासन के नियमानुसार किसी भी प्रकरण में संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र प्रस्तुत करना होता है, आरोप पत्र नियत अवधि में प्रस्तुत न करने पर वह स्वमेव बहाल हो जाता है।

इसी का लाभ उठाने की तैयारी पिछले दिनों चल रही थी। तत्कालीन एसडीएम वर्तमान में सारंगढ़ जिले में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ थे। आरोप पत्र नियत अवधि में प्रस्तुत न हो पाने की स्थिति में उक्त डिप्टी कलेक्टर फिर से बहाली के प्रयास में थे। इस बात को लेकर विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ था जिसे पत्रिका ने पिछले दिनों प्रमुखता से उठाया।

इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इस मामले को संज्ञान में लिया और घरघोड़ा के तत्कालीन एसडीएम व वर्तमान में सारंगढ़ जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर अशोक मार्बल द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रकरण को प्रभावित करने की संभावना को देखते हुए पुन: निलंबित किया है। इस बार निलंबन अवधि में संबंधित अधिकारी का मुयालय कार्यालय आयुक्त रायपुर संभाग कर दिया गया है।

अन्य पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं

Bajarmuda compensation scam: इस मामले में दोषी पाए गए तत्कालीन अधिकारियों में तहसीलदार बंदेराम भगत व परिसंपत्तियों के मूल्यांकन टीम में शामिल वन विभाग के बीट गार्ड रामसेवक महंत, वरिष्ट उद्यानिकी अधिकारी संजय भगत, व लोक निर्माण विभाग के इंजीनिीयर धर्मेंद्र त्रिपाठी के खिलाफ अब तक न तो कोई विभागीय कार्रवाई हुई है न ही तत्कालीन कलेक्टर के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुआ है।

संबंधित विभाग भी साधे मौन

मामले में संलिप्त उक्त अधिकारी व कर्मचारियों पर कार्रवाई को संबंधित विभाग भी मौन साधे हुए हैं। विभाग के अधिकारी अनौपचारिक रूप से इस मामले में किसी प्रकार का प्रतिवेदन व कार्रवाई के निर्देश अब तक न मिलने की बात कह रहे हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग ने इस मामले में संबंधित अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। इसकी जानकारी मिली है: संजय कन्नौजे, कलेक्टर सारंगढ़

ये भी पढ़ें

CG News: कुसमुंडा खदान विस्तार में अड़चन, ग्रामीणों ने कहा- मुआवजा नहीं, नौकरी चाहिए…
कोरबा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

01 Oct 2025 04:29 pm

Published on:

01 Oct 2025 04:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / तत्कालीन एसडीएम पर फिर गिरी गाज, बहाली से पहले दोबारा किए गए निलंबित

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Theft News: सूने मकान से सोने-चांदी के जेवरात सहित 9 लाख पार, पुलिस ने चमका दिए हथकड़ी के कंगन

9 लाख की चोरी का मामला सुलझाया (Photo source- Patrika)
रायगढ़

Ganja smuggling: नशे पर प्रहार… मुखबिर की सूचना पर दो गांजा तस्कर गिरफ्तार, 1.2 किलो से अधिक गांजा जब्त

crime news
रायगढ़

Bear Attack: पूर्व पार्षद पर भालुओं का जानलेवा हमला, इलाके में दहशत का माहौल

भालुओं का जानलेवा हम (Photo source- Patrika)
रायगढ़

दर्दनाक हादसा: खेत में लगे करंट प्रवाहित तार की संपर्क में आने से भांजे की मौत, मामा को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही जांच

मौत (photo- patrika)
रायगढ़

अग्निवीर भर्ती की तैयारी अब होगी आसान, 5 अक्टूबर से पुलिस विभाग देगा फिजिकल टेस्ट की ट्रेनिंग…

अग्निवीर भर्ती की तैयारी अब होगी आसान, 5 अक्टूबर से पुलिस विभाग देगा फिजिकल टेस्ट की ट्रेनिंग...(photo-patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.