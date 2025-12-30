Crime News: सफाई के दौरान मटके में मिला मासूम का शव, फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

Crime News: आस-पास के लोगों का कहना है कि नहर और आस-पास के इलाकों में निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए और सफाई कर्मचारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया जाना चाहिए। दर्री पुलिस स्टेशन की पुलिस ने बताया कि बॉडी की फोरेंसिक जांच की जाएगी और डिटेल में जांच चल रही है। बच्चे की पहचान होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि इस मामले में किसी भी संभावित आपराधिक संलिप्तता को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाएगा और अपराधियों को कड़ी सज़ा दिलाने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे।