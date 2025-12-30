30 दिसंबर 2025,

कोरबा

Crime News: सफाई के दौरान मटके में मिला मासूम का शव, फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

Crime News: कोरबा जिले के दर्री थाना क्षेत्र में नहर के गेट 3 पर सफाई के दौरान मटके में मासूम बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।

2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 30, 2025

मटके में मिली मासूम की लाश (photo source- Patrika)

मटके में मिली मासूम की लाश (photo source- Patrika)

Crime News: कोरबा जिले के दर्री थाना इलाके में नहर के गेट 3 पर सोमवार दोपहर सफाई के दौरान एक मटके में मासूम बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। खबरों के मुताबिक, एक सफाई कर्मचारी नहर की सफाई कर रहा था, तभी उसकी नजर सफेद कपड़े से ढके एक मटके पर पड़ी। पहले तो उसे लगा कि मटके में पूजा-पाठ का सामान या हड्डियां हैं, लेकिन जब उसने उसे खोला तो अंदर एक बच्चे का शव मिला।

सूचना मिलने पर दर्री पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला और जांच शुरू की। मौके पर मौजूद गंगा राम नाम के एक शख्स ने शव को सुरक्षित निकालने में पुलिस की मदद की। थाना प्रभारी ने बताया कि शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन मामले की पूरी जांच जारी है।

Crime News: पुलिस ने घटनास्थल का किया मुआयना

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह किसी अनजान व्यक्ति का काम हो सकता है, जिसने बच्चे की मौत के बाद शव को एक बर्तन में रखकर नहर में फेंक दिया। नहर में तैरता हुआ बर्तन साइफन में फंस गया, जिससे यह घटना हुई। स्थानीय लोग पुलिस से कारण का पता लगाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं।

पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और वहां मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए। शुरुआती जांच में, पुलिस यह भी देख रही है कि बच्चे की पहचान कैसे की जा सकती है और उसकी मौत का कारण क्या है। थाना प्रभारी ने कहा कि अनजान अपराधी की पहचान के लिए इलाके में लगे CCTV कैमरों और आस-पास के लोगों से जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इस घटना से आस-पास के लोग बहुत दुखी हैं और उन्होंने प्रशासन से बच्चों की सुरक्षा पक्का करने के लिए गंभीर कदम उठाने की अपील की है।

डिटेल में चल रही जांच

Crime News: आस-पास के लोगों का कहना है कि नहर और आस-पास के इलाकों में निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए और सफाई कर्मचारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया जाना चाहिए। दर्री पुलिस स्टेशन की पुलिस ने बताया कि बॉडी की फोरेंसिक जांच की जाएगी और डिटेल में जांच चल रही है। बच्चे की पहचान होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि इस मामले में किसी भी संभावित आपराधिक संलिप्तता को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाएगा और अपराधियों को कड़ी सज़ा दिलाने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे।

