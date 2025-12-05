CG Suicide News: होटल के कमरे में मिली 20 वर्षीय युवती की लाश, पूरे इलाके में मचा हड़कंप

होटल के कमरे में मिली 20 वर्षीय युवती की लाश (Photo Patrika)
CG Suicide News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में युवती ने जहर खाकर जान दे दी। सुसाइड का कारण अज्ञात है। पूरी घटना शहर के होटल चंदेला की है। यहाँ के रूम नंबर 207 में युवती की संदिग्ध लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा कि युवक और युवती एक ही कमरे में रुके थे। सुबह होने पर युवक फरार हो गया। वहीं युवती की लाश बिस्तर पर मिली है। पूरा मामला कोरबा के कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
जानकारी के मुताबिक, मृतिका 20 वर्षीय संध्या दास जांजगीर चांपा जिले की अकलतरा मरकाडीह की रहने वाली है। वहीं फरार युवक राकेश कुमार जांजगीर का रहने वाला है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम पहुंची मौके पर पहुंची है। घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
युवती के शव का पोस्टमॉर्टम डॉक्टरों की टीम करेगी। पुलिस का कहना है कि डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच की जाएगी।
