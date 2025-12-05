CG Suicide News: होटल के कमरे में मिली 20 वर्षीय युवती की लाश, पूरे इलाके में मचा हड़कंप

CG Suicide News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में युवती ने जहर खाकर जान दे दी। सुसाइड का कारण अज्ञात है। पूरी घटना शहर के होटल चंदेला की है। यहाँ के रूम नंबर 207 में युवती की संदिग्ध लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा कि युवक और युवती एक ही कमरे में रुके थे। सुबह होने पर युवक फरार हो गया। वहीं युवती की लाश बिस्तर पर मिली है। पूरा मामला कोरबा के कोतवाली थाना क्षेत्र का है।