कोरबा

छत्तीसगढ़ में अजीबोगरीब चोरी… पहले खाया खाना, फिर तीन लाख की नकदी-जेवरात समेट ले गया

CG Crime News: चोरी करने पहुंचे चोर ने वारदात को अंजाम देने से पहले घर में रखा खाना खाकर अपनी भूख मिटाई, उसके बाद तीन लाख रुपये के जेवरात और नगदी लेकर फरार हो गया।

less than 1 minute read
कोरबा

image

Shradha Jaiswal

Dec 04, 2025

छत्तीसगढ़ में अजीबोगरीब चोरी... पहले खाया खाना, फिर तीन लाख की नकदी-जेवरात समेट ले गया(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ में अजीबोगरीब चोरी... पहले खाया खाना, फिर तीन लाख की नकदी-जेवरात समेट ले गया(photo-patrika)

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र में एक बेहद अजीब घटना सामने आई है। ग्राम डुमरकछार में चोरी करने पहुंचे चोर ने वारदात को अंजाम देने से पहले घर में रखा खाना खाकर अपनी भूख मिटाई, उसके बाद तीन लाख रुपये के जेवरात और नगदी लेकर फरार हो गया। चोरी की यह वारदात मंगलवार देर रात हुई।

घटना के समय घर के सभी सदस्य गांव से बाहर एक पारिवारिक कार्यक्रम में गए थे। घर में सिर्फ एक बुजुर्ग मौजूद थे, जो कमरे में सो रहे थे। पुलिस के अनुसार चोरों ने पहले बुजुर्ग के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, ताकि उन्हें किसी तरह की भनक न लगे। इसके बाद वे आराम से घर में घुसे और किचन में रखा भोजन खाया।

CG Crime News: चोरी से पहले किया भोजन

किचन से खाना खाने के बाद चोरों ने आलमारी तोड़ी और उसमें रखे लगभग तीन लाख के जेवरात और नकद रकम पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब बुजुर्ग की नींद खुली और उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो दरवाजा नहीं खुला। शोर मचाने पर टहलने निकले ग्रामीणों ने उनकी आवाज सुनी और दरवाजा खोला।

घर का दरवाजा खुलते ही चोरी का पूरा मामला सामने आया। आलमारी टूटी हुई थी और अंदर रखी नकदी व जेवरात गायब थे। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है।

Updated on:

04 Dec 2025 02:56 pm

Published on:

04 Dec 2025 02:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / छत्तीसगढ़ में अजीबोगरीब चोरी… पहले खाया खाना, फिर तीन लाख की नकदी-जेवरात समेट ले गया

कोरबा

छत्तीसगढ़

