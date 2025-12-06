School Timing Change: स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव... इस जिले में सुबह 8.30 बजे से शुरू होंगी कक्षाएं, आदेश जारी

तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है। जैसे-जैसे तापमान गिर रहा है, ठंड लोगों को परेशान कर रही है। शुक्रवार को ऊर्जाधानी में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। तापमान इतना कम होने से लोग ठंड से परेशान है। तापमान में गिरावट का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहा तो आने वाले दिनों में सर्दी लोगों की सेहत और खराब कर सकती है। इसका सबसे असर बच्चों और बुजुर्गों पर हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि तापमान में गिरावट के कारण कोल्ड अटैक का खतरा बढ़ गया है। इससे बचने के लिए लोगों को सावधानी बरतने की जरुरत है।