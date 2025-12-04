CG Weather Update: चक्रवात ‘दितवाह’ का असर खत्म, अब प्रदेश में हवा के साथ बढ़ेगी ठिठुरन, कोल्ड वेव की चेतावनी

ठंड का अलर्ट (Photo Source- Patrika)
CG Weather Update: राजधानी समेत प्रदेश में शुक्रवार से ठंड फिर अच्छी खासी बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक गिरेगा। इससे रात का पारा गिरेगा और रात ठिठुराएगी। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं आएगा।
राजधानी में बुधवार को न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम रहा। उत्तर छत्तीसगढ़ में फिर से कड़ाके की ठंड पडऩे लगी है। अंबिकापुर प्रदेश में सबसे ठंडा रहा और वहां पारा 7.8 डिग्री पर रहा। ये शीतलहर जैसी स्थिति है। प्रदेश के बाकी हिस्सों में शीतलहर जैसी स्थिति नहीं है। मैदानी इलाकों की तुलना में पहाड़ी इलाकों में ज्यादा ठंड पड़ रही है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में दिन व रात का तापमान सामान्य से कम है। ये इसलिए है कि आसमान पर छाने वाले बादल छंट गए हैं।
दरअसल, साइक्लोन दितवाह का असर पूरी तरह खत्म हो गया है। इससे बादल नहीं छा रहे हैं। प्रदेश में उत्तर से बर्फीली हवा आ रही हैं, जो ठंड को बढ़ा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले एक हफ्ते तक प्रदेश में तेज सर्दी पडऩे की संभावना है।
वहीं मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, राजधानी रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, रायगढ़, कोरिया और कोरबा जिले में शीतलहर चलने की संभावना है।
मौसम विभाग ने बताया कि, फिलहाल पूरे छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क बना हुआ है। बीते दिनों को प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान दुर्ग में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में रिकॉर्ड हुआ।
