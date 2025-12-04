CG Weather Update: चक्रवात ‘दितवाह’ का असर खत्म, अब प्रदेश में हवा के साथ बढ़ेगी ठिठुरन, कोल्ड वेव की चेतावनी

राजधानी में बुधवार को न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम रहा। उत्तर छत्तीसगढ़ में फिर से कड़ाके की ठंड पडऩे लगी है। अंबिकापुर प्रदेश में सबसे ठंडा रहा और वहां पारा 7.8 डिग्री पर रहा। ये शीतलहर जैसी स्थिति है। प्रदेश के बाकी हिस्सों में शीतलहर जैसी स्थिति नहीं है। मैदानी इलाकों की तुलना में पहाड़ी इलाकों में ज्यादा ठंड पड़ रही है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में दिन व रात का तापमान सामान्य से कम है। ये इसलिए है कि आसमान पर छाने वाले बादल छंट गए हैं।