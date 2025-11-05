बस्तर में टूटा 30 साल का बारिश रिकॉर्ड, इन जिलों में हुई सबसे ज्यादा बरसात, जानें IMD अपडेट

बस्तर में 30 साल का बारिश रिकॉर्ड टूटा (photo source- Patrika)
Weather Update: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग ने इस वर्ष अक्टूबर में बारिश के पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों के अनुसार, बस्तर जिले में 138.5 मिमी वर्षा दर्ज हुई, जो सामान्य 88.6 मिमी से 56 प्रतिशत तक अधिक है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अक्टूबर में 130 मिमी से ऊपर की वर्षा कई दशकों बाद देखने को मिली है।
पिछली बार 1990 के दशक में साइक्लोन प्रभाव से इतनी बारिश दर्ज की गई थी। पूरे प्रदेश में बस्तर संभाग ने सबसे अधिक बारिश बटोरी, जहां कुल 1066.7 मिमी वर्षा हुई, जो सामान्य 588.7 मिमी से 81 प्रतिशत ऊपर है। यह असामान्य पैटर्न जलवायु परिवर्तन का संकेत दे रहा है, जिससे किसानों को राहत तो मिली, लेकिन बाढ़ और जलभराव की चुनौतियां भी बढ़ीं।
Weather Update: बस्तर संभाग के सातों जिलों (बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा) में बादलों ने जमकर डाला। संभाग में कुल वर्षा 1066.7 मिमी रही, जो सामान्य 588.7 मिमी से 81 प्रतिशत अधिक है। दंतेवाड़ा (168.2 मिमी) और नारायणपुर (165.4 मिमी) में सबसे अधिक बारिश हुई। बस्तर जिले में अकेले 138.5 मिमी बारिश को पार कर लिया। आईएमडी के अनुसार, यह सामान्य से 60 प्रतिशत तक अधिक है, जो दुर्लभ है।
बालोद 81.7 मिमी
बलौदाबाजार 88.8 मिमी
बलरामपुर 115.9 मिमी
बेमेतरा 35.5 मिमी
बिलासपुर 77.2 मिमी
धमतरी 104.6 मिमी
दुर्ग 73.9 मिमी
गरियाबंद 146.7 मिमी
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही 99.7 मिमी
जांजगीर-चांपा 65.1 मिमी
जशपुर 67.5 मिमी
कबीरधाम 125.5 मिमी
खैरागढ़-छुईखदान-गंडाई 97.2 मिमी
कोरबा 68.4 मिमी
कोरिया 105.0 मिमी
महासमुंद 112.1 मिमी
मनेंद्रगढ़-भारतपुर 91.2 मिमी
मोहला-मनपुर-चौकी 134.8 मिमी
मुंगेली 102.2 मिमी
रायगढ़ 72.4 मिमी
रायपुर 138.0 मिमी
राजनांदगांव 76.7 मिमी
सक्ति 33.7 मिमी
सरंगढ़-बिलाईगढ़ 46.5 मिमी
सूरजपुर 87.5 मिमी
सरगुजा 61.8 मिमी
