Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

बस्तर में टूटा 30 साल का बारिश रिकॉर्ड, इन जिलों में हुई सबसे ज्यादा बरसात, जानें IMD अपडेट

Weather Update: बस्तर संभाग में इस अक्टूबर ने 30 साल का बारिश रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, यहां औसत से 81% ज्यादा वर्षा दर्ज की गई।

less than 1 minute read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 05, 2025

बस्तर में 30 साल का बारिश रिकॉर्ड टूटा (photo source- Patrika)

बस्तर में 30 साल का बारिश रिकॉर्ड टूटा (photo source- Patrika)

Weather Update: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग ने इस वर्ष अक्टूबर में बारिश के पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों के अनुसार, बस्तर जिले में 138.5 मिमी वर्षा दर्ज हुई, जो सामान्य 88.6 मिमी से 56 प्रतिशत तक अधिक है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अक्टूबर में 130 मिमी से ऊपर की वर्षा कई दशकों बाद देखने को मिली है।

पिछली बार 1990 के दशक में साइक्लोन प्रभाव से इतनी बारिश दर्ज की गई थी। पूरे प्रदेश में बस्तर संभाग ने सबसे अधिक बारिश बटोरी, जहां कुल 1066.7 मिमी वर्षा हुई, जो सामान्य 588.7 मिमी से 81 प्रतिशत ऊपर है। यह असामान्य पैटर्न जलवायु परिवर्तन का संकेत दे रहा है, जिससे किसानों को राहत तो मिली, लेकिन बाढ़ और जलभराव की चुनौतियां भी बढ़ीं।

Weather Update: बस्तर संभाग के सातों जिलों (बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा) में बादलों ने जमकर डाला। संभाग में कुल वर्षा 1066.7 मिमी रही, जो सामान्य 588.7 मिमी से 81 प्रतिशत अधिक है। दंतेवाड़ा (168.2 मिमी) और नारायणपुर (165.4 मिमी) में सबसे अधिक बारिश हुई। बस्तर जिले में अकेले 138.5 मिमी बारिश को पार कर लिया। आईएमडी के अनुसार, यह सामान्य से 60 प्रतिशत तक अधिक है, जो दुर्लभ है।

Weather Update: प्रदेश के अन्य जिलों में वर्षा के आंकड़े

बालोद 81.7 मिमी

बलौदाबाजार 88.8 मिमी

बलरामपुर 115.9 मिमी

बेमेतरा 35.5 मिमी

बिलासपुर 77.2 मिमी

धमतरी 104.6 मिमी

दुर्ग 73.9 मिमी

गरियाबंद 146.7 मिमी

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही 99.7 मिमी

जांजगीर-चांपा 65.1 मिमी

जशपुर 67.5 मिमी

कबीरधाम 125.5 मिमी

खैरागढ़-छुईखदान-गंडाई 97.2 मिमी

कोरबा 68.4 मिमी

कोरिया 105.0 मिमी

महासमुंद 112.1 मिमी

मनेंद्रगढ़-भारतपुर 91.2 मिमी

मोहला-मनपुर-चौकी 134.8 मिमी

मुंगेली 102.2 मिमी

रायगढ़ 72.4 मिमी

रायपुर 138.0 मिमी

राजनांदगांव 76.7 मिमी

सक्ति 33.7 मिमी

सरंगढ़-बिलाईगढ़ 46.5 मिमी

सूरजपुर 87.5 मिमी

सरगुजा 61.8 मिमी

ये भी पढ़ें

Cyclone Montha: मोंथा चक्रवात का तगड़ा असर! 1 नवंबर से भारी बारिश की संभावना, IMD ने दी चेतावनी!
रायगढ़
मोंथा चक्रवात का तगड़ा असर (photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Nov 2025 04:11 pm

Published on:

05 Nov 2025 04:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / बस्तर में टूटा 30 साल का बारिश रिकॉर्ड, इन जिलों में हुई सबसे ज्यादा बरसात, जानें IMD अपडेट

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बस्तर में पहली बार IPL की तर्ज पर होगी वेटरन प्रीमियर लीग, ऑनलाइन आवेदन शुरू

बस्तर में क्रिकेट का नया रोमांच (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Naxalite News: बस्तर से उठी शांति की आवाज! आंध्र-तेलंगाना के 30 नक्सलियों ने कहा– अब जुड़ेंगे मुख्यधारा से

आंध्र-तेलंगाना के 30 नक्सल पीड़ितों की पुकार (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: राजस्व वसूली में नगर निगम सख्त! मोबाइल टावर कंपनियों से वसूलेगा 64 लाख रुपए

राजस्व वसूली में नगर निगम सख्त (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: अब रेत की किल्लत नहीं! जिले में खुलेंगी 4 नई खदानें, अवैध खनन पर लगेगा ब्रेक

जिले को मिलेगी रेत की 4 खदान (photo source- Patrika)
जगदलपुर

बस्तर से दिल्ली की सीधी उड़ान बंद! सामने आई ये बड़ी वजह, टूट रहा लोगों का सपना

CG News, CG Flight
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.