बस्तर में टूटा 30 साल का बारिश रिकॉर्ड, इन जिलों में हुई सबसे ज्यादा बरसात, जानें IMD अपडेट

Weather Update: बस्तर संभाग के सातों जिलों (बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा) में बादलों ने जमकर डाला। संभाग में कुल वर्षा 1066.7 मिमी रही, जो सामान्य 588.7 मिमी से 81 प्रतिशत अधिक है। दंतेवाड़ा (168.2 मिमी) और नारायणपुर (165.4 मिमी) में सबसे अधिक बारिश हुई। बस्तर जिले में अकेले 138.5 मिमी बारिश को पार कर लिया। आईएमडी के अनुसार, यह सामान्य से 60 प्रतिशत तक अधिक है, जो दुर्लभ है।