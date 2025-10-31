Cyclone Montha: मोंथा चक्रवात का तगड़ा असर! 1 नवंबर से भारी बारिश की संभावना, IMD ने दी चेतावनी!

इस साल जिले के किसानों ने भारी मात्रा में टमाटर की खेती किए हैं। अब इसमें फल भी आना शुरू हो गया है, लेकिन बेमौसम बरसात टमाटर फसल को काफी नुकसान पहुंचाएगा। जब से बादलों का दौर चल रहा है, तब से किसान लगातार दवा का छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन बारिश होते ही दवा धूल जा रही है। इससे कीड़े भी लग जाएंगे और जिसमें फल आने शुरू हो रहे हैं, उसका फुल गिरने लगे हैं। इससे पैदावार में 30 से 40 फीसदी की कमी आने की बात कही जा रही है। सप्ताहभर मौसम बना रहा तो इसके जड़ में भी कीड़ लगने शुरू हो जाएंगे।