चक्रवाती तूफान से बस्तर में हाई अलर्ट, IMD ने फिर जताई बारिश की संभावना, फसलें बर्बाद होने का खतरा

चक्रवाती तूफान मोंथा (photo source- Patrika)
Cyclonic Montha: चक्रवाती तूफान मोंथा को लेकर बस्तर में हाई अलर्ट बरकरार है। बुधवार को बस्तर संभाग के जगदलपुर समेत कई इलाकों में बारिश भी हुई। दिनभर हवाएं चलती रहीं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि गुरुवार को भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान बारिश भी संभव है।
दंतेवाड़ा, बीजापुर, जगदलपुर, सुकमा और नारायणपुर में पिछले 2 दिनों से मौसम बदला हुआ है। बदली छाई हुई है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। मोंथा का व्यापक असर बस्तर में देखने को मिल रहा है क्योंकि बस्तर आंध्र और ओडिशा से लगा हुआ है। इस बीच बस्तर में अचानक हुई बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है।
Cyclonic Montha: कहीं खड़ी फसल झुक गई तो कहीं कट चुके धान की बोरियां और ढेर खेतों में भीगकर सडऩे लगे हैं। अगले कुछ दिनों में होने वाली बारिश और तेज हवा का असर फसलों पर पड़ेगा। खेतों में खड़ी फसल तेज हवा और बारिश के कारण खराब हो सकती है। जिन किसानों की फसल की कटाई हो चुकी है और उन्हें सुरक्षित भंडारण नहीं किया होगा तो फसल के भी भीगने की आशंका है।
