मोंथा चक्रवात का असर कोरबा में भी… अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना, जानें मौसम अपडेट

चक्रवाती तूफान के कारण मंगलवार को दिनभर आसमान में बदली छाई रही। कई इलाके में हल्की बूंदाबांदी हुई। इससे तापमान में आंशिक बढ़ोतरी हुई है। बदली की वजह से गुलाबी ठंड कुछ घंटों के लिए छंट गया है। हालांकि अभी जिले में इतनी बारिश नहीं हुई है कि इसका असर फसलों पर पड़ सके। लेकिन आने वाले दो दिनों में यदि बारिश तेज होती है तो इससे धान की फसल को नुकसान होने की संभावना है।