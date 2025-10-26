चक्रवाती तूफान ‘मोलथा’ का तगड़ा असर… कई जिलों में बारिश शुरू, किसानों की बढ़ी परेशानी

CG Weather Update: कार्तिक माह में बंगाल की खाड़ी से आए चक्रवाती तूफान के कारण अबागढ़ चौकी तहसील के दर्जनों गांवों में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। यह बारिश सावन-भादो की तरह लगातार हो रही है, जिससे धान की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ( CG News ) बता दें कि प्रदेश में चक्रवाती तूफान मोलथा का असर दिख रहा है। जिसके चलते आज से कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। इधर किसान, जिनकी फसलें पककर तैयार थीं और कटाई भी शुरू हो चुकी थी, अब बेमौसम बारिश के कारण परेशान हैं।