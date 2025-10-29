Cyclone Montha Update: बस्तर में मोंथा चक्रवात का कहर… 3 दिन और बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने बस्तर आने-जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। किरंदुल-विशाखापट्टनम रूट पर चलने वाली नाइट एक्सप्रेस और पैसेंजर नहीं चल रही है। वहीं दूसरी तरफ हीराखंड एक्सप्रेस और राउरकेला एक्सप्रेस को बुधवार तक के लिए रद्द कर दिया गया है। डीआरएम ने भी कहा कि वे इस पूरे चक्रवात पर नजर बनाए हुए हैं। यदि चक्रवात कमजोर नहीं होता है तो गुरुवार को भी रेल सेवा को इस रूट में प्रभावित रखा जाएगा।