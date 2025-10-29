Cyclone Montha Update: बस्तर में मोंथा चक्रवात का कहर… 3 दिन और बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

Cyclone Montha Update (photo source- patrika)
Cyclone Montha Update: बंगाल की खाड़ी में विकसित चक्रवाती तूफान मोंथा का असर बस्तर में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दिनभर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं और रुक-रुककर हुई बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ में 28 और 29 अक्टूबर को भारी बारिश की आशंका जताई है, जबकि 30 अक्टूबर तक भी ऐसे ही हालात बने रहने की चेतावनी जारी की है।
भारतीय मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात मोंथा ने आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में काफी रफ्तार से टकरा। जिसके बाद बस्तर के जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जैसे क्षेत्रों में दिनभर हल्की से मध्यम बारिश जारी रही, जबकि हवाओं की गति 20-30 किमी/घंटा के बीच रही।
बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने बस्तर आने-जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। किरंदुल-विशाखापट्टनम रूट पर चलने वाली नाइट एक्सप्रेस और पैसेंजर नहीं चल रही है। वहीं दूसरी तरफ हीराखंड एक्सप्रेस और राउरकेला एक्सप्रेस को बुधवार तक के लिए रद्द कर दिया गया है। डीआरएम ने भी कहा कि वे इस पूरे चक्रवात पर नजर बनाए हुए हैं। यदि चक्रवात कमजोर नहीं होता है तो गुरुवार को भी रेल सेवा को इस रूट में प्रभावित रखा जाएगा।
Cyclone Montha Update: चक्रवात को देखते हुए भले ही रेल सेवा पुरी तरह से बंद हो गया हो लेकिन यात्री बस सेवा जारी है। बस एसोसिएसन के सचिव मुन्ना मिश्रा ने बताया कि हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मंगलवार को ऐसी स्थिति नजर नहीं आई। इसलिए सभी रूटों पर बसों का संचालन सामान्य रहा। यदि आने वाले समय में इसका खतरा नजर आता है तो बसों के संचालन को रोकने जैसे फैसले ले सकते हैं। फिलहाल हालात काबू में हैं।
