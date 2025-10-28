मोथा तूफान का असर! झमाझम बारिश से बदला मौसम, बेमौसम बरसात ने किसानों की बढ़ाई चिंता…

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। हिन्द महासागर में बने चक्रवाती तूफान मोथा का असर अब प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में दिखाई देने लगा है। बीते 24 घंटे से आसमान में बादल छाए हुए थे, जिसके बाद सोमवार को हल्की से तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ चल रही ठंडी हवाओं ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया है।