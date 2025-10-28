मोथा तूफान का असर! झमाझम बारिश से बदला मौसम, बेमौसम बरसात ने किसानों की बढ़ाई चिंता...(photo-patrika)
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। हिन्द महासागर में बने चक्रवाती तूफान मोथा का असर अब प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में दिखाई देने लगा है। बीते 24 घंटे से आसमान में बादल छाए हुए थे, जिसके बाद सोमवार को हल्की से तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ चल रही ठंडी हवाओं ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया है।
बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खेतों में पककर तैयार धान की फसल अब नुकसान की चपेट में आ गई है। कई किसानों ने बताया कि फसलें कटाई के लिए तैयार थीं, लेकिन बारिश और तेज हवाओं से धान गिर गया है। इससे दाने काले पड़ने और फसल की गुणवत्ता घटने की आशंका बढ़ गई है।
कृषि विभाग के अनुसार, यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो उत्पादन पर बड़ा असर पड़ सकता है। वहीं, मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आएगी और प्रदेश में ठंड का असर तेजी से बढ़ेगा।
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
