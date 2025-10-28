CG News: बेमौसम बारिश और अंधड़ से धान की फसल को नुकसान, किसानों की बढ़ी चिंता…

CG News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में बेमौसम बारिश और तेज अंधड़ ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मानसून के विदा होने के बाद भी अचानक बदले मौसम ने धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। खेतों में खड़ी फसल तेज हवाओं और बारिश के कारण जमीन पर गिर गई है, जिससे उपज की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों प्रभावित हो रहे हैं।