CG News: बेमौसम बारिश और अंधड़ से धान की फसल को नुकसान, किसानों की बढ़ी चिंता…

CG News: जांजगीर जिले में बेमौसम बारिश और तेज अंधड़ ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मानसून के विदा होने के बाद भी अचानक बदले मौसम ने धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है।

जांजगीर चंपा

Shradha Jaiswal

Oct 28, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में बेमौसम बारिश और तेज अंधड़ ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मानसून के विदा होने के बाद भी अचानक बदले मौसम ने धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। खेतों में खड़ी फसल तेज हवाओं और बारिश के कारण जमीन पर गिर गई है, जिससे उपज की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

CG News: बारिश और अंधड़ से धान की फ़सल को नुकसान

कई इलाकों में धान की बालियां निकल रही थीं, जबकि कुछ किसानों की फसल कटाई के लिए पूरी तरह तैयार थी। अर्ली वेरायटी की फसलों की कटाई पहले से चल रही थी, लेकिन अचानक हुई वर्षा ने इन प्रयासों पर पानी फेर दिया। किसानों ने बताया कि अब फसल में रोग फैलने की आशंका भी बढ़ गई है, जिससे नुकसान और बढ़ सकता है।

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय हुई बारिश फसल के लिए हानिकारक है। खेतों में गिरी फसल में नमी बढ़ने से दाने सड़ सकते हैं और उत्पादन पर असर पड़ेगा। किसानों ने प्रशासन से नुकसान का सर्वे कर मुआवजा दिलाने की मांग की है। फिलहाल जिले में मौसम की यह मार किसानों के लिए दोहरा संकट बनकर सामने आई है।

संबंधित विषय:

Updated on:

28 Oct 2025 05:22 pm

Published on:

28 Oct 2025 05:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG News: बेमौसम बारिश और अंधड़ से धान की फसल को नुकसान, किसानों की बढ़ी चिंता…

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

