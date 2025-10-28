CG Dhan Kharidi: एग्रीस्टेक पोर्टल पर किसानों का पंजीयन जारी, शिविरों में कराया जा रहा अपडेट…

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के ऐसे किसान जो एकीकृत किसान पोर्टल में पहले से पंजीकृत हैं, लेकिन अभी एग्रीस्टेक पोर्टल में शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें इन शिविरों के माध्यम से पंजीकृत किया जा रहा है। वहीं जिन किसानों का एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन हो चुका है, परंतु उनकी व्यक्तिगत जानकारी अधूरी है, उनके विवरण को अद्यतन करने का कार्य भी किया जा रहा है।