CG Dhan Kharidi: एग्रीस्टेक पोर्टल पर किसानों का पंजीयन जारी, शिविरों में कराया जा रहा अपडेट...(photo-patrika)
CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों का पंजीयन कार्य तेजी से जारी है। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देश पर सभी सहकारी समितियों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां शेष किसानों का पंजीयन कराया जा रहा है।
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के ऐसे किसान जो एकीकृत किसान पोर्टल में पहले से पंजीकृत हैं, लेकिन अभी एग्रीस्टेक पोर्टल में शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें इन शिविरों के माध्यम से पंजीकृत किया जा रहा है। वहीं जिन किसानों का एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन हो चुका है, परंतु उनकी व्यक्तिगत जानकारी अधूरी है, उनके विवरण को अद्यतन करने का कार्य भी किया जा रहा है।
27 अक्टूबर को जिले की पाररास, तरौद और मालीघोरी सहकारी समितियों सहित अन्य समितियों में राजस्व एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों ने पंजीयन कार्य का निरीक्षण किया और किसानों को प्रक्रिया की जानकारी दी। प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले के सभी पात्र किसान समय पर पंजीकृत हों ताकि आगामी धान खरीदी में किसी प्रकार की दिक्कत न हो।
बालोद
छत्तीसगढ़
