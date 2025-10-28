Patrika LogoSwitch to English

बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती सिस्टम, अगले 3-4 दिन झमाझम बारिश की संभावना, इन 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी

CG Weather Update: बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव से छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने पांच जिलों में रेड और दो जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

2 min read
जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 28, 2025

मजबूत सिस्टम सक्रिय

मजबूत सिस्टम सक्रिय (Photo source- Patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में अगले 3 से 4 दिन बस्तर संभाग के जिलों में बारिश की आशंका है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव अब चक्रवाती तूफान में बदल गया है। इसके असर से बस्तर के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आज बस्तर क्षेत्र के जिलों में 60 से 70 किमी प्रति घंटे की रतार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।

इनमें नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा शामिल है। वहीं कोंडागांव, कांकेर में ऑरेंज अलर्ट है। दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक गहरा अवदाब यानी मजबूत सिस्टम बना हुआ है। इसके चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। इस वजह से 28 अक्टूबर को बस्तर संभाग के अधिकांश जिलों में 60 से 70 किमी प्रति घंटे की रतार से हवा चलेगी। यह अधिकतम 80 किमी तक पहुंच सकती है। इससे बस्तर संभाग में तेज हवा चलने के साथ भारी बारिश होगी।

CG Weather Update: अक्टूबर में अब तक 59 फीसदी ज्यादा बारिश

छत्तीसगढ़ से मानसून 15 अक्टूबर तक लौट गया। मानसून सीजन 30 सितंबर को ही खत्म माना जाता है। इसलिए अक्टूबर में होने वाली बारिश मौसम विभाग सालाना वर्षा के रूप में रिकॉर्ड करता है। इस साल अब तक 1 से 26 अक्टूबर तक 89.4 मिमी पानी गिर चुका है। 26 दिन की औसत वर्षा 56.2 मिमी है। यानी औसत से 59 फीसदी ज्यादा पानी अब तक गिर चुका है।

चक्रवात मॉंथा की दहशत… रेलवे का अलर्ट, पैसेंजर व नाइट एक्सप्रेस रद्द

बंगाल की खाड़ी में तेजी से मजबूत हो रहे चक्रवात मॉंथा की चेतावनी के बीच ईस्ट कोस्ट रेलवे (ईसीओआर) ने यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वाल्टेयर क्षेत्र और इससे जुड़े रूटों पर कई कोचिंग ट्रेनों को रद्द करने का ऐलान किया है। इसके चलते नाइट एक्सप्रेस और पैसेंजर 28 अक्टूबर तक नहीं चलेगी। वहीं हीराखंड एक्सप्रेस और राउरकेला इंटर सिअी एक्सप्रेस भी बस्तर तक नहीं आएगी।

CG Weather Update: चक्रवात के खतरे को देखते हुए ये ट्रेन हुई प्रभावित

ट्रेन नंबर 18515 विशाखापत्तनम-किरंदुल नाइट एक्सप्रेस- 27 अक्टूबर को रद्द।

ट्रेन नंबर 18516 किरंदुल-विशाखापत्तनम नाइट एक्सप्रेस- 28 अक्टूबर को रद्द।

ट्रेन नंबर 58501 विशाखापत्तनम-किरंदुल पैसेंजर- 28 अक्टूबर को रद्द।

ट्रेन नंबर 58502 किरंदुल-विशाखापत्तनम पैसेंजर- 28 अक्टूबर को रद्द।

ट्रेन नंबर 18447 भुवनेश्वर-जगदलपुर हीराखंड एक्सप्रेस- 27 अक्टूबर को रायगढ़ा तक ही चली।

ट्रेन नंबर 18107 राउरकेला-जगदलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस- 27 अक्टूबर को रायगढ़ा तक ही चली।

मौसम विभाग ने वेदर मैप जारी कर रेड और ऑरेंज अलर्ट के बारे में बताया है।

