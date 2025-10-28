बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती सिस्टम, अगले 3-4 दिन झमाझम बारिश की संभावना, इन 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी

मजबूत सिस्टम सक्रिय (Photo source- Patrika)
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में अगले 3 से 4 दिन बस्तर संभाग के जिलों में बारिश की आशंका है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव अब चक्रवाती तूफान में बदल गया है। इसके असर से बस्तर के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आज बस्तर क्षेत्र के जिलों में 60 से 70 किमी प्रति घंटे की रतार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
इनमें नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा शामिल है। वहीं कोंडागांव, कांकेर में ऑरेंज अलर्ट है। दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक गहरा अवदाब यानी मजबूत सिस्टम बना हुआ है। इसके चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। इस वजह से 28 अक्टूबर को बस्तर संभाग के अधिकांश जिलों में 60 से 70 किमी प्रति घंटे की रतार से हवा चलेगी। यह अधिकतम 80 किमी तक पहुंच सकती है। इससे बस्तर संभाग में तेज हवा चलने के साथ भारी बारिश होगी।
छत्तीसगढ़ से मानसून 15 अक्टूबर तक लौट गया। मानसून सीजन 30 सितंबर को ही खत्म माना जाता है। इसलिए अक्टूबर में होने वाली बारिश मौसम विभाग सालाना वर्षा के रूप में रिकॉर्ड करता है। इस साल अब तक 1 से 26 अक्टूबर तक 89.4 मिमी पानी गिर चुका है। 26 दिन की औसत वर्षा 56.2 मिमी है। यानी औसत से 59 फीसदी ज्यादा पानी अब तक गिर चुका है।
बंगाल की खाड़ी में तेजी से मजबूत हो रहे चक्रवात मॉंथा की चेतावनी के बीच ईस्ट कोस्ट रेलवे (ईसीओआर) ने यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वाल्टेयर क्षेत्र और इससे जुड़े रूटों पर कई कोचिंग ट्रेनों को रद्द करने का ऐलान किया है। इसके चलते नाइट एक्सप्रेस और पैसेंजर 28 अक्टूबर तक नहीं चलेगी। वहीं हीराखंड एक्सप्रेस और राउरकेला इंटर सिअी एक्सप्रेस भी बस्तर तक नहीं आएगी।
ट्रेन नंबर 18515 विशाखापत्तनम-किरंदुल नाइट एक्सप्रेस- 27 अक्टूबर को रद्द।
ट्रेन नंबर 18516 किरंदुल-विशाखापत्तनम नाइट एक्सप्रेस- 28 अक्टूबर को रद्द।
ट्रेन नंबर 58501 विशाखापत्तनम-किरंदुल पैसेंजर- 28 अक्टूबर को रद्द।
ट्रेन नंबर 58502 किरंदुल-विशाखापत्तनम पैसेंजर- 28 अक्टूबर को रद्द।
ट्रेन नंबर 18447 भुवनेश्वर-जगदलपुर हीराखंड एक्सप्रेस- 27 अक्टूबर को रायगढ़ा तक ही चली।
ट्रेन नंबर 18107 राउरकेला-जगदलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस- 27 अक्टूबर को रायगढ़ा तक ही चली।
मौसम विभाग ने वेदर मैप जारी कर रेड और ऑरेंज अलर्ट के बारे में बताया है।
बड़ी खबरेंView All
जगदलपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग