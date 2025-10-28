बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती सिस्टम, अगले 3-4 दिन झमाझम बारिश की संभावना, इन 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी

इनमें नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा शामिल है। वहीं कोंडागांव, कांकेर में ऑरेंज अलर्ट है। दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक गहरा अवदाब यानी मजबूत सिस्टम बना हुआ है। इसके चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। इस वजह से 28 अक्टूबर को बस्तर संभाग के अधिकांश जिलों में 60 से 70 किमी प्रति घंटे की रतार से हवा चलेगी। यह अधिकतम 80 किमी तक पहुंच सकती है। इससे बस्तर संभाग में तेज हवा चलने के साथ भारी बारिश होगी।