महासमुंद

मौसम विभाग ने बारिश को लेकर दी चेतावनी, किसानों के माथे पर गहराई चिंता की लकीरें

Monsoon Update: महासमुंद जिले में अब तक औसत से 22% कम बारिश हुई है। बांधों में पानी घटा, खेतों में धान की फसल पर संकट मंडरा रहा है।

महासमुंद

Laxmi Vishwakarma

Sep 18, 2025

Monsoon Update (Photo source- Patrika)
Monsoon Update (Photo source- Patrika)

Monsoon Update: महासमुंद जिले में अब तक औसत से 22 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है। महासमुंद विकासखंड में औसत से 43 प्रतिशत कम बारिश हुई है। इससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरे हैं। बांधों में पानी कम है। खरीफ सीजन में धान की फसल लेने वाले किसान चिंतित हैं। महासमुंद जिले में अब तक 730 मिमी बारिश हुई है। मानसून 17 जून को पहुंचा था।

Monsoon Update: वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना

जुलाई महीने में अच्छी बारिश दर्ज की गई, लेकिन अगस्त और सितंबर माह में मानसून की बेरुखी देखने को मिली। बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन बरस नहीं रहे हैं। पर्याप्त बारिश नहीं होने से फसलों पर असर पड़ सकता है। एक जून से अब तक महासमुंद विकासखंड में 598 मिमी, सरायपाली में 786 मिमी, बसना में 671 मिमी, पिथौरा में 948 मिमी, बागबाहरा में 663 मिमी, कोमाखान में 714 मिमी बारिश हुई।

मौसम विभाग की चौंकाने वाली भविष्यवाणी! विदाई से पहले 20 घंटे तक लगातार होगी बारिश, IMD का अलर्ट
रायपुर
CG Weather Alert, IMD Alert in chhattisgarh

17 सितंबर को महासमुंद में 3, सरायपाली 1, बसना में दो, पिथौरा में 9, बागबाहरा में 4.2, कोमाखान में 12.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। औसत 5 मिमी बारिश दर्ज की गई। पिछले दो साल से महासमुंद विकासखंड में कम बारिश हो रहा है। मौसम विभाग ने आगामी दिनाें में वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई है। क्योंकि, मानसून सीजन खत्म होने वाला है।

इस कारण मौसम में बदलाव

पूर्व उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार के आस-पास चक्रवात बना हुआ है। एक द्रोणिका भी बनी हुई है। जिसके असर से कहीं-कहीं बारिश हो रही है। जिसका असर 24 घंटे में कम होने की संभावना है। जिससे वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। किसान आसमान ताक रहे हैं।

धान की फसल पर पड़ेगा असर

Monsoon Update: धान की फसल के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जिले में 2 लाख 45 हजार हेक्टेयर में धान की फसल ली गई है। कोड़ार बांध से पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन अक्टूबर माह में किसानों को दिक्कत हो सकती है। मौसम में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। बांधों में पानी नहीं होने से रबी फसल के लिए पानी मिलने की उमीद कम हो गई है।

फैक्ट फाइल

विकासखंड 17 सितंबर तक (मिमी) औसत वर्षा प्रतिशत अनुमान

महासमुंद 598 1034 57.9 1265

सरायपाली 786 916 85 1225

बसना 671 1019 65.8 1268

पिथौरा 948 939 101 1172

बागबाहरा 663 859 72 1026

कोमाखान 714 846 84 00

औसत 730 मिमी 936 मिमी 78 993

Published on:

18 Sept 2025 02:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / मौसम विभाग ने बारिश को लेकर दी चेतावनी, किसानों के माथे पर गहराई चिंता की लकीरें

