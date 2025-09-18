मौसम विभाग ने बारिश को लेकर दी चेतावनी, किसानों के माथे पर गहराई चिंता की लकीरें

जुलाई महीने में अच्छी बारिश दर्ज की गई, लेकिन अगस्त और सितंबर माह में मानसून की बेरुखी देखने को मिली। बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन बरस नहीं रहे हैं। पर्याप्त बारिश नहीं होने से फसलों पर असर पड़ सकता है। एक जून से अब तक महासमुंद विकासखंड में 598 मिमी, सरायपाली में 786 मिमी, बसना में 671 मिमी, पिथौरा में 948 मिमी, बागबाहरा में 663 मिमी, कोमाखान में 714 मिमी बारिश हुई।