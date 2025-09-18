छत्तीसगढ़ में मॉनसून का बदला मिजाज, 8 जिलों में बारिश का अलर्ट, कई हिस्सों में ब्रेक…

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में इस बार मॉनसून का रुख असमान नज़र आ रहा है। राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, तो कई जगहों पर बारिश थम जाने से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सरगुजा संभाग में अगले 24 घंटे तक तेज़ हवाएँ चलने और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, खुले मैदानों में न जाने और पेड़ों के नीचे शरण न लेने की अपील की है।
वहीं दूसरी तरफ़, बेमेतरा जिले में अब तक सामान्य से 50 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि धान की फसल को इस समय पर्याप्त पानी की ज़रूरत होती है। लगातार कम बारिश से खेती-किसानी पर असर पड़ सकता है और उत्पादन में भी गिरावट का खतरा मंडरा रहा है।
राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त है, तो कई इलाकों में पानी की कमी महसूस होने लगी है। खेत सूखने लगे हैं और सिंचाई पर दबाव बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में सरगुजा संभाग समेत कुछ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जबकि मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की बूंदाबांदी या बादल छाए रहने की ही संभावना है।