रायपुर

छत्तीसगढ़ में मॉनसून का बदला मिजाज, 8 जिलों में बारिश का अलर्ट, कई हिस्सों में ब्रेक…

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में इस बार मॉनसून का रुख असमान नज़र आ रहा है। राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, तो कई जगहों पर बारिश थम जाने से लोग परेशान हैं।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 18, 2025

छत्तीसगढ़ में मॉनसून का बदला मिजाज, 8 जिलों में बारिश का अलर्ट, कई हिस्सों में ब्रेक...(photo-patrika)
छत्तीसगढ़ में मॉनसून का बदला मिजाज, 8 जिलों में बारिश का अलर्ट, कई हिस्सों में ब्रेक...(photo-patrika)(Patrika.com)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में इस बार मॉनसून का रुख असमान नज़र आ रहा है। राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, तो कई जगहों पर बारिश थम जाने से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सरगुजा संभाग में अगले 24 घंटे तक तेज़ हवाएँ चलने और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, खुले मैदानों में न जाने और पेड़ों के नीचे शरण न लेने की अपील की है।

CG Weather Update: 8 जिलों में बारिश का अलर्ट

वहीं दूसरी तरफ़, बेमेतरा जिले में अब तक सामान्य से 50 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि धान की फसल को इस समय पर्याप्त पानी की ज़रूरत होती है। लगातार कम बारिश से खेती-किसानी पर असर पड़ सकता है और उत्पादन में भी गिरावट का खतरा मंडरा रहा है।

दर्दनाक हादसा: अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत, अन्य 2 गंभीर रुप से घायल… जानें कैसे हुई दुर्घटना?
बेमेतरा
Road Accident

मौसम विभाग की चेतावनी

  • सरगुजा संभाग में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है।
  • तेज़ हवाएँ चलने और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की गई है।
  • बाकी जिलों में फिलहाल हल्की बारिश या बादल छाए रहने की संभावना है।

राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त है, तो कई इलाकों में पानी की कमी महसूस होने लगी है। खेत सूखने लगे हैं और सिंचाई पर दबाव बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में सरगुजा संभाग समेत कुछ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जबकि मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की बूंदाबांदी या बादल छाए रहने की ही संभावना है।

CG Weather Update

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

18 Sept 2025 08:29 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में मॉनसून का बदला मिजाज, 8 जिलों में बारिश का अलर्ट, कई हिस्सों में ब्रेक…

