छत्तीसगढ़ में मॉनसून का बदला मिजाज, 8 जिलों में बारिश का अलर्ट, कई हिस्सों में ब्रेक…

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में इस बार मॉनसून का रुख असमान नज़र आ रहा है। राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, तो कई जगहों पर बारिश थम जाने से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सरगुजा संभाग में अगले 24 घंटे तक तेज़ हवाएँ चलने और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, खुले मैदानों में न जाने और पेड़ों के नीचे शरण न लेने की अपील की है।