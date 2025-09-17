CG Weather: आज से दो दिन तक बारिश की सम्भावना, IMD ने जारी किया अलर्ट

CG Weather: दुर्ग जिले में मंगलवार को पल-पल में मौसम बदलता रहा। सुबह पहट में 3.2 मिमी बारिश के बाद बादल छाए रहे। दोपहर में तेज धूप खिल उठी। इसके बाद शाम को दोबारा मौसम बदल गया और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। हालांकि जिले में कहीं भी बारिश नहीं हुई। उधर, दिन और रात का तापमान अभी भी लगातार कम और अधिक हो रहा है। फिलहाल, अधिकतम तापमान सामान्य से 0.3 डिग्री बढ़ोतरी पर 32.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस तरह दुर्ग जिला प्रदेश में सबसे गर्म रहा।