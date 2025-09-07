तापमान में बढ़ोतरी के बीच लौटेगा मानसून का जोर, खाड़ी में सिस्टम बनने से प्रदेश में अगले 7 दिन तक झमाझम बारिश का Alert

मौसम तंत्र में बदलाव का असर तापमान पर भी दिखाई दे रहा है। शनिवार को दुर्ग जिले का पारा तीन डिग्री तक उछल गया। शुक्रवार को जहां अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, वहीं शनिवार को यह बढ़कर 34.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। न्यूनतम तापमान फिलहाल 21 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर बना हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में रात का तापमान भी धीरे-धीरे बढ़ेगा। हालांकि दिन का अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।