भिलाई

तापमान में बढ़ोतरी के बीच लौटेगा मानसून का जोर, खाड़ी में सिस्टम बनने से प्रदेश में अगले 7 दिन तक झमाझम बारिश का Alert

Monsoon Alert: प्रदेश में इन दिनों मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल बारिश का सिलसिला थमा नहीं है।

भिलाई

Khyati Parihar

Sep 07, 2025

बारिश का अलर्ट जारी: फोटोः IANS
बारिश का अलर्ट जारी: फोटोः IANS

Monsoon Alert: प्रदेश में इन दिनों मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल बारिश का सिलसिला थमा नहीं है। अगले हफ्ते तक छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा।

बीते 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की जानकारी मिली है। मौसम विभाग ने रविवार को भी कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। साथ ही प्रदेश के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज बौछारें पड़ सकती हैं।

मौसम विभाग का कहना है कि इस बार मानसून की सक्रियता सामान्य से बेहतर बनी हुई है। अब तक प्रदेश में 86 प्रतिशत बारिश दर्ज की जा चुकी है। अनुमान है कि मानसून का असर सितंबर के आखिरी हफ्ते तक बना रहेगा।

weather update today (Patrika.com)

तापमान में उतार-चढ़ाव

मौसम तंत्र में बदलाव का असर तापमान पर भी दिखाई दे रहा है। शनिवार को दुर्ग जिले का पारा तीन डिग्री तक उछल गया। शुक्रवार को जहां अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, वहीं शनिवार को यह बढ़कर 34.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। न्यूनतम तापमान फिलहाल 21 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर बना हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में रात का तापमान भी धीरे-धीरे बढ़ेगा। हालांकि दिन का अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

खाड़ी में बनेगा नया सिस्टम, लौटेगी बारिश

मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के मुताबिक, आने वाले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम विकसित होने वाला है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर एक बार फिर तेज होगा। दुर्ग जिले में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी होने के बावजूद बारिश का असर प्रदेश में लगातार दिखाई देगा और सितंबर के अंत तक मौसम किसानों और आम लोगों को राहत देता रहेगा।

