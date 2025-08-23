Rain in Surguja: कई दिनों के ब्रेक के बाद सरगुजा में दिनभर हुई झमाझम बारिश, किसान खुश, 3-4 दिन रहने की उम्मीद

अंबिकापुर। कई दिनों के ब्रेक के बाद सरगुजा में एक बार फिर बारिश की झड़ी (Rain in Surguja) लगी हुई है। पिछले दो दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण बारिश हो रही है। इसका असर अगले तीन से चार दिनों तक दिखने की उम्मीद है। जगह-जगह रूक-रूक कर झमाझम बारिश की संभावना बनी हुई है।