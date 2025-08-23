Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Rain in Surguja: कई दिनों के ब्रेक के बाद सरगुजा में दिनभर हुई झमाझम बारिश, किसान खुश, 3-4 दिन रहने की उम्मीद

Rain in Surguja: जून से अब तक अंबिकापुर में 1100 मिली मीटर हो चुकी है बारिश, औसत बारिश का क्वोटा हो चुका है फुल, मौसम में बढ़ी ठंडक

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 23, 2025

Rain in Surguja
Rain in Ambikapur (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। कई दिनों के ब्रेक के बाद सरगुजा में एक बार फिर बारिश की झड़ी (Rain in Surguja) लगी हुई है। पिछले दो दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण बारिश हो रही है। इसका असर अगले तीन से चार दिनों तक दिखने की उम्मीद है। जगह-जगह रूक-रूक कर झमाझम बारिश की संभावना बनी हुई है।

इस वर्ष मानसून पूरी तरह एक्टिव है। जून से अब तक अंबिकापुर में 1100 मिलीमीटर बारिश (Rain in Surguja) हो चुकी है। औसत बारिश का कोटा लगभग पूरा हो गया है। मानूसन के अभी 40 दिन शेष हंै। वहीं पिछले दो दिनों से रुक-रुक कर हो रही बारिश से मौसम पूरी तरह ठंडा हो गया है।

पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। इससे उमस जैसी स्थिति निर्मित थी। वहीं मौसम विभाग का मानना है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी का असर आने वाले 2 से 3 दिनों तक रहेगा। इस दौरान जगह-जगह भारी बारिश (Rain in Surguja) की आशंका बनी हुई है।

Rain in Surguja: धान के लिए फायदेमंद

सरगुजा में धान की रोपाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। यह बारिश (Rain in Surguja) धान के लिए काफी फायदेमंद है। किसान अभी धान में यूरिया का छिडक़ाव कर रहे हैं। इस स्थिति में खेतों में पानी की आवश्यकता थी, जो बारिश ने पूर्ण कर दिया है। इस वर्ष समय-समय पर हो रही अच्छी बारिश से किसान खुश हैं। धान की अच्छी पैदावार की उम्मीद है।

Published on:

23 Aug 2025 08:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Rain in Surguja: कई दिनों के ब्रेक के बाद सरगुजा में दिनभर हुई झमाझम बारिश, किसान खुश, 3-4 दिन रहने की उम्मीद

