Beaten between women: महिलाओं के बीच जमकर मारपीट, चले लात-घूसे, लाठी-डंडे और टांगी, 6 पर एफआईआर

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के धौरपुर थाना अंतर्गत एक महिला से रास्ता रोककर पहले मारपीट की गई। बाद में घर में घुसकर गाली-गलौज करते हुए टांगी और लाठी से बेरहमी पूर्वक पिटाई (Beaten between women) की गई। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से भी 2 महिलाओं ने मारपीट की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है। दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर पुलिस ने 6 महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।