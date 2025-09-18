12 हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, तोड़े मकान और फसल भी की बर्बाद, दहशत में ग्रामीण और किसान

Elephant Attack: ग्रामीणों ने यह भी बताया कि हाथियों के झुंड के आने के कारण खेती-किसानी प्रभावित हो रही है। कई क्षेत्रों में हाथियों ने फसलों को बर्बाद कर दिया है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है। इस वजह से लोगों में नाराजगी है और उन्होंने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। वन विभाग अब मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उपाय कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि हाथियों के विचरण के लिए अलग से जल-स्रोत बनाए जाएंगे और जंगल में खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।