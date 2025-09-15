छत्तीसगढ़ वन विभाग में ‘तबादला एक्सप्रेस’, कई CCF और वन संरक्षक हुए इधर से उधर, यहां देखें List…

CG IFS Transfer: छत्तीसगढ़ के वन्य महकमें में प्रशासनिक फेरबदल की लहर दौड़ गई है। शासन के आदेश पर वन मंत्रालय ने 13 भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों की तैनाती और प्रभार में बड़े पैमाने पर बदलाव किया है। इस आदेश का उद्देश्य राज्य के वन्य प्रबंधन और संरक्षण गतिविधियों को और अधिक प्रभावी तथा सुचारू बनाना बताया जा रहा है।
वन विभाग के अवर सचिव डी.आर. चंद्रवंशी ने इस संबंध में सूची जारी की है, जिसमें कुल 13 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इस सूची के अनुसार, कई मुख्य वन संरक्षकों (CCF) एवं वन सरंक्षकों को इधर से उधर किया गया है।
रायपुर के सीसीएफ (मुख्य वन संरक्षक) मनिगावसन बनाए गए हैं, जो राज्य के वन्य क्षेत्रों के समग्र संरक्षण और निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे। अधिकारी पदों में यह बदलाव वन विभाग की कार्यकुशलता बढ़ाने, जंगलों और वन्य जीवों की सुरक्षा में सुधार लाने, और क्षेत्रीय वन संरक्षण योजनाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है।
वन विभाग सूत्रों का कहना है कि इस प्रकार के प्रशासनिक बदलाव नियमित रूप से किए जाते हैं ताकि वन्य जीवन संरक्षण और संबंधित परियोजनाओं में नई ऊर्जा और दृष्टिकोण लाया जा सके। अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर तैनाती का निर्णय लिया गया है।
बता दें कि वन विभाग ने सभी अधिकारियों को उनके नए प्रभार का कार्यभार तुरंत संभालने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित कर योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करने का भी निर्देश जारी किया गया है।