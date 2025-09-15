छत्तीसगढ़ वन विभाग में ‘तबादला एक्सप्रेस’, कई CCF और वन संरक्षक हुए इधर से उधर, यहां देखें List…

CG IFS Transfer: छत्तीसगढ़ के वन्य महकमें में प्रशासनिक फेरबदल की लहर दौड़ गई है। शासन के आदेश पर वन मंत्रालय ने 13 भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों की तैनाती और प्रभार में बड़े पैमाने पर बदलाव किया है। इस आदेश का उद्देश्य राज्य के वन्य प्रबंधन और संरक्षण गतिविधियों को और अधिक प्रभावी तथा सुचारू बनाना बताया जा रहा है।