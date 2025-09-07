Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

बड़ा फेरबदल: 10 राजस्व निरीक्षकों का कलेक्टर ने किया तबादला, इस वजह से लिया ये बड़ा फैसला

Transfer News: बिलासपुर जिले के 10 राजस्व निरीक्षकों का कलेक्टर संजय अग्रवाल ने तबादला कर दिया है। राजस्व वसूली और भूमि विवादों के समाधान में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई है।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Sep 07, 2025

rts transfer
transfer- (image-source-patrika.com)

CG Transfer News: बिलासपुर जिले के 10 राजस्व निरीक्षकों का कलेक्टर संजय अग्रवाल ने तबादला कर दिया है। राजस्व वसूली और भूमि विवादों के समाधान में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई है।

आदेश अनुसार सभी निरीक्षकों को तीन दिनों के भीतर अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने पाया कि कई राजस्व निरीक्षक अपने क्षेत्रों में न तो राजस्व वसूली कर पा रहे थे और न ही सीमांकन व नामांतरण जैसे महत्वपूर्ण जनहित के मामलों को गंभीरता से सुलझा रहे थे।

इस कारण ग्रामीणों को परेशानी हो रही थी। नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर ने कहा था कि अब लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और विभाग में पारदर्शिता और कार्यकुशलता लाना आवश्यक है।

इनका हुआ तबादला

जिन राजस्व निरीक्षकों का तबादला हुआ है, उनमें परमेश्वर साहू बेलतरा से सरकंडा, मोतीलाल कुर्रे सरकंडा से बेलतरा,सतीश कुमार कश्यप चपोरा (रतनपुर) से जरौधा (तखतपुर), विकास कौशिक भू-अभिलेख शाखा से अमसेना (सकरी), सतीश कौशिक भू-अभिलेख शाखा बिलासपुर से चिल्हाटी (पचपेडी),नारायण प्रसाद भास्कर भू-अभिलेख शाखा बिलासपुर से बोदरी,राहुल कुमार शर्मा भू-अभिलेख शाखा बिलासपुर से विजयपुर (तखतपुर),धारा वर्मा अमसेना (सकरी) से नगोई (बेलतरा),शिल्पा मेहर पटवारी प्रशिक्षण शाला से चपोरा (रतनपुर), पूर्णिमा मेहर पटवारी प्रशिक्षण शाला से मानिकचौरी (पचपेड़ी) शामिल हैं।

Published on:

07 Sept 2025 11:40 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / बड़ा फेरबदल: 10 राजस्व निरीक्षकों का कलेक्टर ने किया तबादला, इस वजह से लिया ये बड़ा फैसला

