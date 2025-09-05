जल जीवन मिशन में बड़ी लापरवाही, कलेक्टर ने इन 10 ठेकेदारों को किया ब्लैकलिस्ट, मची खलबली

कलेक्टर ने बैठक में कहा कि मिशन मोड में संचालित इस योजना के तहत सभी ठेकेदारों को अपने कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे करने होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि कोई ठेकेदार या एजेंसी लापरवाही बरतेगी, तो उनके खिलाफ और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ब्लैक लिस्टिंग के साथ-साथ वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन और अमानत राशि राजसात करने जैसे कदम शामिल होंगे।