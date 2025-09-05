जल जीवन मिशन में बड़ी लापरवाही, कलेक्टर ने इन 10 ठेकेदारों को किया ब्लैकलिस्ट, मची खलबली

CG News: बस्तर जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों में लापरवाही और धीमी प्रगति को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता समिति हरिस एस ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर की अध्यक्षता में 2 सितम्बर को आयोजित बैठक में 10 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया।
कलेक्टर ने बैठक में कहा कि मिशन मोड में संचालित इस योजना के तहत सभी ठेकेदारों को अपने कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे करने होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि कोई ठेकेदार या एजेंसी लापरवाही बरतेगी, तो उनके खिलाफ और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ब्लैक लिस्टिंग के साथ-साथ वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन और अमानत राशि राजसात करने जैसे कदम शामिल होंगे।
बैठक में यह तथ्य सामने आया कि ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों ने नोटिस जारी होने के बाद भी कार्यों में कोई प्रगति नहीं की। इन्हें 16 ग्रामों के टेंडर सौंपे गए थे, लेकिन कार्य अधर में छोड़ दिए गए। कार्यों में उदासीनता, समय पर पूर्ण न करना और योजना की भावना के विपरीत रवैया ही ब्लैक लिस्टिंग का प्रमुख कारण रहा।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना के अंतर्गत सभी कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए और प्रगति रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है और इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यादव कन्स्ट्रक्शन जगदलपुर, गणपति सेल्स जगदलपुर, व्हीआर कन्स्ट्रक्शन जगदलपुर, बीआर इन्वायारा सॉल्यूशन भिलाई, बंशीलाल गंजीर भानपुरी, आरबी ड्रिलर्स केशकाल, छत्रपति कन्स्ट्रक्शन जगदलपुर, भारत इन्फ्रा केशकाल, किसान बोरवेल्स केशकाल और लखन सिंह रायपुर शामिल हैं।