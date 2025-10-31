Cyclone Montha Update: बस्तर में चक्रवाती तूफान मोंथा का असर जारी, चौथे दिन भी घिरे बादल, जानें मौसम अपडेट

Cyclone Montha Update: चक्रवाती तूफान मोंथा का असर बस्तर में बना हुआ है। इस साइक्लोन की वजह से बीते चार दिनों से तेज हवाओं के साथ बादल और बारिश की स्थिति बन रही है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि बस्तर से लगे ओडिशा और आंध्र में तूफान का असर अभी भी है इसलिए बस्तर का मौसम भी प्रभावित हो रहा है। गुरुवार को शहर में दिनभर बादल छाए रहे।