Cyclone Montha Update: बस्तर में चक्रवाती तूफान मोंथा का असर जारी, चौथे दिन भी घिरे बादल, जानें मौसम अपडेट

Cyclone Montha Update (photo source- Patrika)
Cyclone Montha Update: चक्रवाती तूफान मोंथा का असर बस्तर में बना हुआ है। इस साइक्लोन की वजह से बीते चार दिनों से तेज हवाओं के साथ बादल और बारिश की स्थिति बन रही है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि बस्तर से लगे ओडिशा और आंध्र में तूफान का असर अभी भी है इसलिए बस्तर का मौसम भी प्रभावित हो रहा है। गुरुवार को शहर में दिनभर बादल छाए रहे।
Cyclone Montha Update: पड़ोसी जिलों में भी ऐसी ही स्थिति रही। कुछ देर के लिए बारिश की स्थिति भी बनी। बताया जा रहा है कि शनिवार से बस्तर का मौसम सामान्य हो सकता है। 1 नवंबर के बाद से तापमान में भी गिरावट का दौर शुरू होगा। अभी बादल छाए होने की वजह से हवा में नमी है और ठंड का एहसास नहीं हो रहा है। मौसम खुलते ही ठंड बढ़ेगी।
