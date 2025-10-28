Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुकमा

बस्तर संभाग में अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी, जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर, जानें मौसम अपडेट

Weather Update: सुकमा जिले में भारी वर्षा की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने सभी विभागीय अधिकारियों और नागरिकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

सुकमा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 28, 2025

भारी वर्षा की चेतावनी (Photo source- Patrika)

भारी वर्षा की चेतावनी (Photo source- Patrika)

Weather Update: मौसम विभाग के जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटों में 28 अक्टूबर सुबह 08:30 बजे से 29 अक्टूबर सुबह 08:30 बजे तक बस्तर संभाग के बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों में अधिकांश स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है।

Weather Update: अलर्ट मोड पर प्रशासन

इस चेतावनी के मद्देनज़र कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने जिले के सभी विभागीय अधिकारियों एवं नागरिकों को सतर्क और तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित राहत दल (रैपिड रिस्पॉन्स टीम) गठित की गई है।

कलेक्टर ने सभी एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पंचायत सचिवों को अपने-अपने क्षेत्र में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। निचले इलाकों, नदी-नालों और पुल-पुलियों के आसपास रहने वाले नागरिकों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।

आपदा प्रबंधन दल 24 घंटे की ड्यूटी पर तैनात

Weather Update: साथ ही बिजली व्यवस्था, सड़क यातायात, स्वास्थ्य सेवाओं और राहत दलों को किसी भी परिस्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन दलों को 24 घंटे की ड्यूटी पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

ये भी पढ़ें

Cyclone Montha: साइक्लोन मोंथा का असर, रायपुर में गरज-चमक के साथ अतिभारी बारिश के आसार
रायपुर
Cyclone Montha: साइक्लोन मोंथा का असर, रायपुर में गरज-चमक के साथ अतिभारी बारिश के आसार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Oct 2025 01:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / बस्तर संभाग में अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी, जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर, जानें मौसम अपडेट

बड़ी खबरें

View All

सुकमा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

महंगाई भत्ता व एरियर्स को लेकर सरकार पर बरसे कर्मचारी, बोले- 29 अक्टूबर को होगा राज्यव्यापी आंदोलन

Dearness allowance (Photo source- Patrika)
सुकमा

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की संदिग्ध हालत में मिली लाश, मौत से मचा हड़कंप

cg news, crime news
सुकमा

कांग्रेस ने भाजपा नेताओं पर लगाया शराब माफिया को संरक्षण देने का आरोप, कहा- कार्रवाई नहीं हुई तो…

अवैध शराब के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल (Photo source- Patrika)
सुकमा

Chhath Mahaparva: छठ महापर्व की तैयारी शुरू… शबरी नदी की घाटों पर साफ-सफाई और सजावट में जुटे श्रद्धालु

छठ महापर्व (Photo source- Patrika)
सुकमा

Mental Health Policy: विद्यार्थियों के दिमागी तनाव पर नजर रखेगा शिक्षा विभाग, नए दिशा-निर्देश जारी, जानें…

Mental Health Policy (Photo source- Patrika)
सुकमा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.