बस्तर संभाग में अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी, जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर, जानें मौसम अपडेट

भारी वर्षा की चेतावनी
Weather Update: मौसम विभाग के जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटों में 28 अक्टूबर सुबह 08:30 बजे से 29 अक्टूबर सुबह 08:30 बजे तक बस्तर संभाग के बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों में अधिकांश स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है।
इस चेतावनी के मद्देनज़र कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने जिले के सभी विभागीय अधिकारियों एवं नागरिकों को सतर्क और तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित राहत दल (रैपिड रिस्पॉन्स टीम) गठित की गई है।
कलेक्टर ने सभी एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पंचायत सचिवों को अपने-अपने क्षेत्र में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। निचले इलाकों, नदी-नालों और पुल-पुलियों के आसपास रहने वाले नागरिकों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।
Weather Update: साथ ही बिजली व्यवस्था, सड़क यातायात, स्वास्थ्य सेवाओं और राहत दलों को किसी भी परिस्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन दलों को 24 घंटे की ड्यूटी पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
