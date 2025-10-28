CG News: पंचायत में तालाब से महिला का शव बरामद, इलाके में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

महिला का शव बरामद (Photo source- Patrika)
CG News: कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पंचायत कोकोड़ी में रविवार की शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब ग्रामीणों ने गांव के तालाब में एक अज्ञात महिला का शव तैरते हुए देखा। सूचना मिलते ही गांव के वरिष्ठ नागरिकों ने तत्काल कोतवाली पुलिस को घटना की जानकारी दी।
CG News: कुछ ही देर में बड़ी संख्या में ग्रामीण तालाब के पास एकत्र हो गए, जिससे क्षेत्र में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर शव को तालाब से बाहर निकालने और घटनास्थल का निरीक्षण करने में जुटी रही तभी मृतिका की पहचान मनकी विश्वकर्मा पति रामसाय निवासी बखरा के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है।
