CG News: पंचायत में तालाब से महिला का शव बरामद, इलाके में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

CG News: कुछ ही देर में बड़ी संख्या में ग्रामीण तालाब के पास एकत्र हो गए, जिससे क्षेत्र में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर शव को तालाब से बाहर निकालने और घटनास्थल का निरीक्षण करने में जुटी रही तभी मृतिका की पहचान मनकी विश्वकर्मा पति रामसाय निवासी बखरा के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है।