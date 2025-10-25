crime news: जिले में खौफनाक वारदात! चाकूबाजी से युवक की मौत, इलाके में मचा हड़कंप

युवक की चाकू घोंपकर हत्या (Photo source- Patrika)
crime news: धमतरी जिले में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम माकरदोना में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक युवक ग्राम झुरातराई का निवासी था।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इलाके को घेराबंदी कर जांच शुरू की। साथ ही एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम भी मौके पर पहुंची है, जो घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में लगी है।
crime news: फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस की मौजूदगी के बीच सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
धमतरी
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग