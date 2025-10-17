Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

भिलाई में ट्रैफिक आरक्षक को कार से रौंदने की कोशिश, कार से 25 शीशी प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप बरामद, 2 गिरफ्तार

Bhilai Crime News: ट्रैफिक आरक्षक को अपनी कार से रौंदने की कोशिश करने वाले दो आरोपियों को थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ट्रैफिक पुलिस ने घेराबंदी कर कार को रोका।

भिलाई

image

Khyati Parihar

Oct 17, 2025

Crime (Patrika.com)

Crime (Patrika.com)

Crime News: ट्रैफिक आरक्षक को अपनी कार से रौंदने की कोशिश करने वाले दो आरोपियों को थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ट्रैफिक पुलिस ने घेराबंदी कर कार को रोका। तलाशी के दौरान कार से नशीली कफ सिरप की 25 शीशी जब्त की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 109(1), 132, 221 बीएनएस और धारा 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत जुर्म दर्ज किया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

छावनी सीएसपी हेमप्रकाश नायक ने बताया कि मामला 15 अक्टूबर का है। सिरसा गेट के समीप तैनात ट्रैफिक आरक्षक ने तेज गति से आ रही कार क्रमांक सीजी 04 क्यू 5678 को रोकने का प्रयास किया। वाहन चालक ने नियमों की अनदेखी करते हुए कार को और तेज करते हुए आरक्षक को जान से मारने की नीयत से कार चढ़ाने की कोशिश की। पुलिस ने रोककर जब उसकी कार की तलाशी ली तो नशीली कफ सिरप की 25 शीशी मिली। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने इसे चरोदा रेल विहार क्षेत्र से बाबा नामक व्यक्ति से खरीदी है।

प्वाइंट देकर की गई घेराबंदी

भिलाई तीन टीआई अंबर सिंह भारद्वाज और ट्रैफिक पुलिस ने घटना के बाद प्वाइंट चलाया। जिले में तत्काल घेराबंदी कर आरोपी को कार समेत पकड़ लिया गया। कार रायपुर रायपुरा निवासी नीरज वर्मा (27) चला रहा था। उसके साथ उसका चचेरा भाई ऋषभ वर्मा भी सवार था। पूछताछ में स्वीकार किया कि वे प्रतिबंधित नशीली दवाओं का अवैध परिवहन कर रहे थे। इसलिए पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की।

आरोपी गिरफ्तार (photo-patrika)

17 Oct 2025 03:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / भिलाई में ट्रैफिक आरक्षक को कार से रौंदने की कोशिश, कार से 25 शीशी प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप बरामद, 2 गिरफ्तार

भिलाई

छत्तीसगढ़

