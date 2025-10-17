भिलाई में ट्रैफिक आरक्षक को कार से रौंदने की कोशिश, कार से 25 शीशी प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप बरामद, 2 गिरफ्तार

छावनी सीएसपी हेमप्रकाश नायक ने बताया कि मामला 15 अक्टूबर का है। सिरसा गेट के समीप तैनात ट्रैफिक आरक्षक ने तेज गति से आ रही कार क्रमांक सीजी 04 क्यू 5678 को रोकने का प्रयास किया। वाहन चालक ने नियमों की अनदेखी करते हुए कार को और तेज करते हुए आरक्षक को जान से मारने की नीयत से कार चढ़ाने की कोशिश की। पुलिस ने रोककर जब उसकी कार की तलाशी ली तो नशीली कफ सिरप की 25 शीशी मिली। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने इसे चरोदा रेल विहार क्षेत्र से बाबा नामक व्यक्ति से खरीदी है।