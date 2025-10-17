ACB की बड़ी कार्रवाई: 15-15 हजार की रिश्वत लेते 2 बाबू गिरफ्तार, इस एवज में मांगे थे पैसे

आरोपी गिरफ्तार (photo-patrika)
Crime News: एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) रायपुर की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के दो बाबू युगल किशोर साहू एवं सुरेश सोनकर को 15-15 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। दोनों से देर शाम तक पूछताछ जारी रही। प्रार्थी मुकेश कुमार यादव की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई की।
प्रार्थी मुकेश कुमार यादव ने बताया कि वह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालोद के कार्यालय में वाहन चालक के पद पर कार्यरत था। उसका डिमोशन कर चौकीदार के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुर में कर दिया गया। उन्होंने हाईकोर्ट से मामले में स्टे प्राप्त किया था।
उन्हें वाहन चालक के पद पर पुन: बहाल करने और सर्विस बुक का सत्यापन कर एरियर निकालने के लिए कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 युगल किशोर साहू एवं सुरेंद्र कुमार सोनकर ने 25-25 हजार समेत कुल 50 हजार की रिश्वत मांगी। इसमें से 20 हजार रुपए एडवांस में ले लिया था। इसके बाद प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था।
शिकायत सत्यापन के बाद एसीबी की टीम ने दोनों को कुल 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 7 पीसीएक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं बाबू सुरेश सोनकर ने कहा कि मुझे मुकेश कुमार यादव ने रुपए दिए थे, लेकिन वह रुपए मुझे रखने के लिए दिए थे। मेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं है। चाहे तो जांच करा लें। जो भी लेनदेन की बात हुई है, वह विभाग के बाबू युगल किशोर साहू से हुई है।
