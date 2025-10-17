Patrika LogoSwitch to English

बालोद

ACB की बड़ी कार्रवाई: 15-15 हजार की रिश्वत लेते 2 बाबू गिरफ्तार, इस एवज में मांगे थे पैसे

Crime News: एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) रायपुर की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के दो बाबू युगल किशोर साहू एवं सुरेश सोनकर को 15-15 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा।

less than 1 minute read

बालोद

image

Khyati Parihar

Oct 17, 2025

आरोपी गिरफ्तार (photo-patrika)

आरोपी गिरफ्तार (photo-patrika)

Crime News: एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) रायपुर की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के दो बाबू युगल किशोर साहू एवं सुरेश सोनकर को 15-15 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। दोनों से देर शाम तक पूछताछ जारी रही। प्रार्थी मुकेश कुमार यादव की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई की।

प्रार्थी मुकेश कुमार यादव ने बताया कि वह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालोद के कार्यालय में वाहन चालक के पद पर कार्यरत था। उसका डिमोशन कर चौकीदार के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुर में कर दिया गया। उन्होंने हाईकोर्ट से मामले में स्टे प्राप्त किया था।

उन्हें वाहन चालक के पद पर पुन: बहाल करने और सर्विस बुक का सत्यापन कर एरियर निकालने के लिए कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 युगल किशोर साहू एवं सुरेंद्र कुमार सोनकर ने 25-25 हजार समेत कुल 50 हजार की रिश्वत मांगी। इसमें से 20 हजार रुपए एडवांस में ले लिया था। इसके बाद प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था।

30 हजार रिश्वतलेते गिरफ्तारी

शिकायत सत्यापन के बाद एसीबी की टीम ने दोनों को कुल 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 7 पीसीएक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं बाबू सुरेश सोनकर ने कहा कि मुझे मुकेश कुमार यादव ने रुपए दिए थे, लेकिन वह रुपए मुझे रखने के लिए दिए थे। मेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं है। चाहे तो जांच करा लें। जो भी लेनदेन की बात हुई है, वह विभाग के बाबू युगल किशोर साहू से हुई है।

ACB की बड़ी कार्रवाई! 4.50 लाख रुपए रिश्वत लेते NTPC के एजीएम गिरफ्तार, ऐसे हुआ मामले का खुलासा…
रायगढ़
एनटीपीसी तिलाईपाली का एजीएम गिरफ्तार (Photo source- Patrika)

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / ACB की बड़ी कार्रवाई: 15-15 हजार की रिश्वत लेते 2 बाबू गिरफ्तार, इस एवज में मांगे थे पैसे

बालोद

छत्तीसगढ़

मानसून विदाई की तैयारी! 1316 मिमी बारिश से लबालब हुए जलाशय, गर्मी में नहीं होगी पानी की किल्लत…

मानसून विदाई की तैयारी! 1316 मिमी बारिश से लबालब हुए जलाशय, गर्मी में नहीं होगी पानी की किल्लत...(photo-patrika)
बालोद

डिजिटल युग में लालच और डर से किसी को भी ट्रांसफर न करें पैसे, साइबर सुरक्षा पर बालोद पुलिस का अभियान

डिजिटल युग में लालच और डर से किसी को भी ट्रांसफर न करें पैसे, साइबर सुरक्षा पर बालोद पुलिस का अभियान(photo-patrika)
बालोद

Drinking Water Crisis : मोटर पंप को सुधारने रायपुर से इंजीनियरों की टीम देर से पहुंची, दूसरे दिन भी नहीं खुले नल

नगर पालिका शहर में चार टैंकरों के भरोसे पानी सप्लाई कर रही थी, जो पर्याप्त नहीं है। हालांकि कई लोगों ने निजी बोर से पानी की व्यवस्था की थी। शहर में बिगड़ी पेयजल व्यवस्था को लेकर नगर पालिका की सामान्य सभा की बैठक में विपक्षी पार्षदों ने जमकर विरोध किया और व्यवस्था जल्द सुधारने की मांग की।
बालोद

CG Winter 2025: बारिश थमते ही ठंड ने दी दस्तक! सुबह-शाम महसूस होने लगी हल्की ठंड

CG Winter 2025: बारिश थमते ही ठंड ने दी दस्तक! सुबह-शाम महसूस होने लगी हल्की ठंड(photo-patrika)
बालोद

चूहा भगाने का नया जुगाड़! कांच की बोतल और लोहे की आवाज से खेतों में गूंज… चूहे भाग जायेंगे

चूहा भगाने का नया जुगाड़! कांच की बोतल और लोहे की आवाज से खेतों में गूंज... चूहे भाग जायेंगे(photo-patriika)
बालोद
