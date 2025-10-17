ACB की बड़ी कार्रवाई: 15-15 हजार की रिश्वत लेते 2 बाबू गिरफ्तार, इस एवज में मांगे थे पैसे

शिकायत सत्यापन के बाद एसीबी की टीम ने दोनों को कुल 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 7 पीसीएक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं बाबू सुरेश सोनकर ने कहा कि मुझे मुकेश कुमार यादव ने रुपए दिए थे, लेकिन वह रुपए मुझे रखने के लिए दिए थे। मेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं है। चाहे तो जांच करा लें। जो भी लेनदेन की बात हुई है, वह विभाग के बाबू युगल किशोर साहू से हुई है।