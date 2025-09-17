ACB की बड़ी कार्रवाई! 4.50 लाख रुपए रिश्वत लेते NTPC के एजीएम गिरफ्तार, ऐसे हुआ मामले का खुलासा…

CG News: रायगढ़ जिले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनटीपीसी तिलाईपाली के उप महाप्रबंधक विजय दुबे को रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा। जानकारी के अनुसार, आरोपी ने पहले ही 50 हजार रुपए ले लिए थे और शेष 4.50 लाख रुपए लेने के लिए गोमती पेट्रोल पंप घरघोड़ा में प्रार्थी से मिलने आया। एसीबी ने ट्रैप की योजना के तहत उसे गिरफ्तार कर रिश्वत की रकम जब्त कर ली। जानकारी के मुताबिक बीते 13 सितंबर को ग्राम तिलाईपाली जिला रायगढ़ निवासी सौदागर गुप्ता के द्वारा एसीबी इकाई बिलासपुर में इस मामले की शिकायत की गई थी।
शिकायत में बताया गया कि ग्राम तिलाईपाली स्थित उसके मकान के तीन हिस्सों में मौखिक बंटवारे के आधार पर वह व उसके अन्य दो पुत्र अलग-अलग हिस्से में निवासरत हैं। मकान वाली जमीन एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहण किए जाने पर उन्हें जमीन और मकान का मुआवजा राशि मिल चुका है, लेकिन पुनर्वास के लिए उसके पुत्रों को करीब 30 लाख रुपए और मिलना था। इसमें से 14 लाख रुपए उनके पुत्रों को खाते में प्राप्त हो चुका है।
शेष करीब 16 लाख रुपए का भुगतान कराने के एवज में आरोपी उप महा प्रबंधक विजय दुबे उससे 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग कर रहा है। 50 हजार रुपए ले चुका है। शेष राशि 4.50 लाख रुपए की और मांग कर रहा है। सौदागर गुप्ता के द्वारा विजय दुबे को रिश्वत नहीं देना चाहता बल्कि उसे पकड़वाना चाहता है।शिकायत का सत्यापन कराए जाने पर शिकायत सही पाई गई। ऐसे में विभाग के द्वारा ट्रैप की योजना तैयार की गई।
CG News: योजना के तहत मंगलवार को प्रार्थी को रिश्वत रकम 4.50 लाख रुपए आरोपी विजय दुबे को देने के लिए भेजा गया। फोन पर बातचीत के दौरान आरोपी द्वारा गोमती पेट्रोल पंप घरघोड़ा में मिलने के लिए कहा गया। पेट्रोल पंप के परिसर में आरोपी द्वारा अपने चारपहिया वाहन में प्रार्थी से रिश्वत रकम साढ़े चार लाख रुपए लिया। उसी समय एसीबी की टीम ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा। वहीं आरोपी से रिश्वत की रकम भी बरामद कर किया।
पकड़े गए आरोपी से रिश्वत की रकम 4.50 लाख रुपए जब्त कर एसीबी के द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई की गई है। जिले में एसीबी की अब तक की यह सबसे बड़ी राशि पकड़ी गई है। लगभग साल भर में रायगढ़ जिले में एसीबी बिलासपुर की यह 8 वीं कार्रवाई है। आरोपी के अन्य संपत्तियों की भी जांच एसीबी के द्वारा की जा रही है।