Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायगढ़

ACB की बड़ी कार्रवाई! 4.50 लाख रुपए रिश्वत लेते NTPC के एजीएम गिरफ्तार, ऐसे हुआ मामले का खुलासा…

CG News: रायगढ़ में एसीबी ने एनटीपीसी तिलाईपाली के उप महाप्रबंधक विजय दुबे को 4.50 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। रिश्वत की रकम जब्त।

रायगढ़

Laxmi Vishwakarma

Sep 17, 2025

एनटीपीसी तिलाईपाली का एजीएम गिरफ्तार (Photo source- Patrika)
एनटीपीसी तिलाईपाली का एजीएम गिरफ्तार (Photo source- Patrika)

CG News: रायगढ़ जिले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनटीपीसी तिलाईपाली के उप महाप्रबंधक विजय दुबे को रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा। जानकारी के अनुसार, आरोपी ने पहले ही 50 हजार रुपए ले लिए थे और शेष 4.50 लाख रुपए लेने के लिए गोमती पेट्रोल पंप घरघोड़ा में प्रार्थी से मिलने आया। एसीबी ने ट्रैप की योजना के तहत उसे गिरफ्तार कर रिश्वत की रकम जब्त कर ली। जानकारी के मुताबिक बीते 13 सितंबर को ग्राम तिलाईपाली जिला रायगढ़ निवासी सौदागर गुप्ता के द्वारा एसीबी इकाई बिलासपुर में इस मामले की शिकायत की गई थी।

CG News: विभाग के द्वारा ट्रैप की योजना तैयार

शिकायत में बताया गया कि ग्राम तिलाईपाली स्थित उसके मकान के तीन हिस्सों में मौखिक बंटवारे के आधार पर वह व उसके अन्य दो पुत्र अलग-अलग हिस्से में निवासरत हैं। मकान वाली जमीन एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहण किए जाने पर उन्हें जमीन और मकान का मुआवजा राशि मिल चुका है, लेकिन पुनर्वास के लिए उसके पुत्रों को करीब 30 लाख रुपए और मिलना था। इसमें से 14 लाख रुपए उनके पुत्रों को खाते में प्राप्त हो चुका है।

ये भी पढ़ें

CG News: 1 लाख रुपये मेडिकल लोन के लिए मांगा था 10 परसेंट, 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते लिपिक पकड़ाया
रायपुर
CG News: 1 लाख रुपये मेडिकल लोन के लिए मांगा था 10 परसेंट, 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते लिपिक पकड़ाया

शेष करीब 16 लाख रुपए का भुगतान कराने के एवज में आरोपी उप महा प्रबंधक विजय दुबे उससे 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग कर रहा है। 50 हजार रुपए ले चुका है। शेष राशि 4.50 लाख रुपए की और मांग कर रहा है। सौदागर गुप्ता के द्वारा विजय दुबे को रिश्वत नहीं देना चाहता बल्कि उसे पकड़वाना चाहता है।शिकायत का सत्यापन कराए जाने पर शिकायत सही पाई गई। ऐसे में विभाग के द्वारा ट्रैप की योजना तैयार की गई।

संपत्तियों की भी की जा रही है जांच

CG News: योजना के तहत मंगलवार को प्रार्थी को रिश्वत रकम 4.50 लाख रुपए आरोपी विजय दुबे को देने के लिए भेजा गया। फोन पर बातचीत के दौरान आरोपी द्वारा गोमती पेट्रोल पंप घरघोड़ा में मिलने के लिए कहा गया। पेट्रोल पंप के परिसर में आरोपी द्वारा अपने चारपहिया वाहन में प्रार्थी से रिश्वत रकम साढ़े चार लाख रुपए लिया। उसी समय एसीबी की टीम ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा। वहीं आरोपी से रिश्वत की रकम भी बरामद कर किया।

पकड़े गए आरोपी से रिश्वत की रकम 4.50 लाख रुपए जब्त कर एसीबी के द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई की गई है। जिले में एसीबी की अब तक की यह सबसे बड़ी राशि पकड़ी गई है। लगभग साल भर में रायगढ़ जिले में एसीबी बिलासपुर की यह 8 वीं कार्रवाई है। आरोपी के अन्य संपत्तियों की भी जांच एसीबी के द्वारा की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Sept 2025 11:59 am

Published on:

17 Sept 2025 11:58 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / ACB की बड़ी कार्रवाई! 4.50 लाख रुपए रिश्वत लेते NTPC के एजीएम गिरफ्तार, ऐसे हुआ मामले का खुलासा…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.