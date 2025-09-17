Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का कहर, बस्तर में 200 करोड़ रुपए की फसलें बर्बाद, सड़कें और पुल-पुलिया भी ध्वस्त

Chhattisgarh Weather: छत्तीसगढ़ में लगातार भारी बारिश से बस्तर संभाग बर्बाद। 3000 हेक्टेयर फसल और हजारों मकानों को नुकसान, विभागों ने आकलन कर राशि मांगी।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 17, 2025

छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का कहर (Photo source- Patrika)
छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का कहर (Photo source- Patrika)

संतराम साहू/Chhattisgarh Weather: छत्तीसगढ़ में लंबे अरसे बाद प्रदेश में लगातार भारी से अतिभारी बारिश हो रही है। इससे गांवों से लेकर शहरों इलाकों में कहीं-कहीं बाढ़ के भी हालात बन रहे हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश बस्तर संभाग में हुई। यहां भारी बारिश से फसलें, मवेशी और सड़कें, पुल-पुलिया तक बर्बाद हो गई हैं। इसके नुकसान का आकलन भी विभागों द्वारा किया जा रहा है।

Chhattisgarh Weather: शासन को राशि की मांग के लिए लिखा पत्र

राजस्व विभाग ने करीब 3000 हजार से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए की फसलों के खराब होने का आकलन किया है। इस तरह लोक निर्माण विभाग ने भी प्रदेशभर में बारिश से टूटे-फूटे पुल-पुलिया और सड़कों की मरम्मत के लिए राशि का आकलन किया है।

पीडब्ल्यूडी ने करीब 266 करोड़ 29 लाख रुपए के कार्यों की सूची तैयार की है। दोनों ही विभागों ने शासन को राशि की मांग के लिए पत्र लिखा है। पिछले दिनों ही अतिभारी बारिश से बस्तर संभाग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यहां 602 हेक्टेयर की फसलें प्रभावित है। इसकी लागत 997 लाख रुपए हैं। इसके अलावा इस संभाग में 2253 मकानों को भी भारी क्षति पहुंची है।

राजस्व विभाग ने इसका 816 लाख रुपए आकलन किया है। बस्तर जिले में 1041, दंतेवाड़ा में 1258, सुकमा में 192 और बीजापुर में 62 मकानों की क्षति पहुंची है। इसी तरह बस्तर जिले में 171 हेक्टेयर की फसल खराब हुई। इसके अलावा दंतेवाड़ा में 250, सुकमा में 180 और बीजापुर में 0.8 हेक्टेयर में फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं।

Chhattisgarh Weather: सड़कों की मरम्मत के लिए राशि मांगी

रायपुर मंडल क्रमांक 1 में 64 कार्य 839 लाख

रायपुर मंडल क्रमांक 2 में 193 कार्य 3919 लाख

दुर्ग मंडल में 218 कार्य के लिए 5010 लाख

बिलासपुर मंडल में 145 कार्य के लिए 4869 लाख

कांकेर मंडल में 135 कार्य के लिए 2032 लाख

जगदलपुर मंडल में 283 कार्य के लिए 7048 लाख

अंबिकापुर मंडल में 79 कार्य के लिए 1421 लाख

सेतु परिक्षेत्र में 29 कार्य के लिए 1489 लाख

बारिश से अन्य नुकसान

क्षतिग्रस्त मकान 769

मवेशियों की मौत 394

बाढ़ प्रभावित गांव 57

प्रभावित लोग 3563

बारिश के कारण प्रदेश में 35 मौतें

भारी बारिश से हुई मौत

Chhattisgarh Weather: भारी बारिश से प्रदेशभर में करीब 12 मौतें हुई हैं। जिसमें बलौदाबाजार, सरगुजा और बस्तर में 1-1, कोरबा में 3 और कोंडागांव में २ मौत हुई है। बिजली गिरने से प्रदेशभर में 23 मौतें हो चुकी है, जिसमें बलौदाबाजार में 3, मोहला मानपुर में 2, सरगुजा में 6, राजनांदगांव में 2, कोंडागांव में 2, कबीरधाम में 4, बीजापुर और रायपुर में 1- 1 मौत हुई हैं।

