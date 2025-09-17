छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का कहर, बस्तर में 200 करोड़ रुपए की फसलें बर्बाद, सड़कें और पुल-पुलिया भी ध्वस्त

संतराम साहू/Chhattisgarh Weather: छत्तीसगढ़ में लंबे अरसे बाद प्रदेश में लगातार भारी से अतिभारी बारिश हो रही है। इससे गांवों से लेकर शहरों इलाकों में कहीं-कहीं बाढ़ के भी हालात बन रहे हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश बस्तर संभाग में हुई। यहां भारी बारिश से फसलें, मवेशी और सड़कें, पुल-पुलिया तक बर्बाद हो गई हैं। इसके नुकसान का आकलन भी विभागों द्वारा किया जा रहा है।
राजस्व विभाग ने करीब 3000 हजार से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए की फसलों के खराब होने का आकलन किया है। इस तरह लोक निर्माण विभाग ने भी प्रदेशभर में बारिश से टूटे-फूटे पुल-पुलिया और सड़कों की मरम्मत के लिए राशि का आकलन किया है।
पीडब्ल्यूडी ने करीब 266 करोड़ 29 लाख रुपए के कार्यों की सूची तैयार की है। दोनों ही विभागों ने शासन को राशि की मांग के लिए पत्र लिखा है। पिछले दिनों ही अतिभारी बारिश से बस्तर संभाग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यहां 602 हेक्टेयर की फसलें प्रभावित है। इसकी लागत 997 लाख रुपए हैं। इसके अलावा इस संभाग में 2253 मकानों को भी भारी क्षति पहुंची है।
राजस्व विभाग ने इसका 816 लाख रुपए आकलन किया है। बस्तर जिले में 1041, दंतेवाड़ा में 1258, सुकमा में 192 और बीजापुर में 62 मकानों की क्षति पहुंची है। इसी तरह बस्तर जिले में 171 हेक्टेयर की फसल खराब हुई। इसके अलावा दंतेवाड़ा में 250, सुकमा में 180 और बीजापुर में 0.8 हेक्टेयर में फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं।
रायपुर मंडल क्रमांक 1 में 64 कार्य 839 लाख
रायपुर मंडल क्रमांक 2 में 193 कार्य 3919 लाख
दुर्ग मंडल में 218 कार्य के लिए 5010 लाख
बिलासपुर मंडल में 145 कार्य के लिए 4869 लाख
कांकेर मंडल में 135 कार्य के लिए 2032 लाख
जगदलपुर मंडल में 283 कार्य के लिए 7048 लाख
अंबिकापुर मंडल में 79 कार्य के लिए 1421 लाख
सेतु परिक्षेत्र में 29 कार्य के लिए 1489 लाख
क्षतिग्रस्त मकान 769
मवेशियों की मौत 394
बाढ़ प्रभावित गांव 57
प्रभावित लोग 3563
बारिश के कारण प्रदेश में 35 मौतें
Chhattisgarh Weather: भारी बारिश से प्रदेशभर में करीब 12 मौतें हुई हैं। जिसमें बलौदाबाजार, सरगुजा और बस्तर में 1-1, कोरबा में 3 और कोंडागांव में २ मौत हुई है। बिजली गिरने से प्रदेशभर में 23 मौतें हो चुकी है, जिसमें बलौदाबाजार में 3, मोहला मानपुर में 2, सरगुजा में 6, राजनांदगांव में 2, कोंडागांव में 2, कबीरधाम में 4, बीजापुर और रायपुर में 1- 1 मौत हुई हैं।