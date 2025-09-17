छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का कहर, बस्तर में 200 करोड़ रुपए की फसलें बर्बाद, सड़कें और पुल-पुलिया भी ध्वस्त

पीडब्ल्यूडी ने करीब 266 करोड़ 29 लाख रुपए के कार्यों की सूची तैयार की है। दोनों ही विभागों ने शासन को राशि की मांग के लिए पत्र लिखा है। पिछले दिनों ही अतिभारी बारिश से बस्तर संभाग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यहां 602 हेक्टेयर की फसलें प्रभावित है। इसकी लागत 997 लाख रुपए हैं। इसके अलावा इस संभाग में 2253 मकानों को भी भारी क्षति पहुंची है।