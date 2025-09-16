रेलवे अर्बन बैंक में फर्जी नियुक्ति उजागर, फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के बाद 2 कर्मचारी बर्खास्त, कई और पर हो सकती है कार्रवाई!

बाकी संदिग्ध कर्मचारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, जिनमें से कुछ हाईकोर्ट कटक का रुख कर चुके हैं। चेयरपर्सन एस.पी. सिंह ने बताया कि वर्ष 2015 से 2024 तक की सभी लेन-देन और गतिविधियों की जांच सीएजी के अधीन नई दिल्ली के जरिए फॉरेंसिक ऑडिट से की जा रही है। इसकी अंतिम रिपोर्ट एक वर्ष के भीतर आने की संभावना है। भ्रष्टाचार में संलिप्त डायरेक्टरों पर कार्रवाई के लिए दो बार केंद्रीय मंत्रालय को पत्र भेजा जा चुका है और हाल ही में रिमाइंडर भी भेजा गया है।