रेलवे अर्बन बैंक में फर्जी नियुक्ति उजागर, फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के बाद 2 कर्मचारी बर्खास्त, कई और पर हो सकती है कार्रवाई!

Bilaspur News: अर्बन बैंक यानी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व मध्य और पूर्व तटीय रेलवे को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में फर्जी नियुक्ति और भ्रष्टाचार के मामले गंभीर होते जा रहे हैं। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि जांच में दोषी पाए गए कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में दो कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है।
बाकी संदिग्ध कर्मचारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, जिनमें से कुछ हाईकोर्ट कटक का रुख कर चुके हैं। चेयरपर्सन एस.पी. सिंह ने बताया कि वर्ष 2015 से 2024 तक की सभी लेन-देन और गतिविधियों की जांच सीएजी के अधीन नई दिल्ली के जरिए फॉरेंसिक ऑडिट से की जा रही है। इसकी अंतिम रिपोर्ट एक वर्ष के भीतर आने की संभावना है। भ्रष्टाचार में संलिप्त डायरेक्टरों पर कार्रवाई के लिए दो बार केंद्रीय मंत्रालय को पत्र भेजा जा चुका है और हाल ही में रिमाइंडर भी भेजा गया है।
बैंक के डेलीगेट गोपी राव ने बताया कि नागपुर अधिवेशन में नए कानून पास किए गए हैं, जिनके तहत अब केवल शेयरधारकों के बच्चों को ही परीक्षा के माध्यम से नौकरी मिलेगी। ब्याज दर घटाने की मांग बिना अध्ययन के की जा रही है। सोसाइटी का वर्तमान लैट ब्याज दर केवल 4.94त्न है, जो अन्य जोनल को-ऑपरेटिव सोसाइटी से कम है। नया प्रावधान के तहत यदि किसी शेयरधारक की लोन अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो सिर्फ 0.25त्न प्रीमियम पर उसका पूरा लोन माफ कर इंश्योरेंस कवर मिलेगा।