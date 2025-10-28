Cyclone Montha: साइक्लोन मोंथा का असर, रायपुर में गरज-चमक के साथ अतिभारी बारिश के आसार

Cyclone Montha: लगता है कि साइक्लोन मोंथा किसानों की मेहनत पर पानी फेरने आ रहा है। 28 अक्टूबर को बस्तर में भारी से अतिभारी बारिश व कुछ स्थानों पर अति से अतिभारी बारिश होने की संभावना है। यही नहीं 60 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलेगी। राजधानी में भी गरज-चमक के साथ पानी गिर सकता है। 29 अक्टूबर को मध्य छत्तीसगढ़ में 50 से 60 किमी की गति से हवा चलेगी।