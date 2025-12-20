20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Holiday List 2026: सरकारी कर्मचारियों के लिए 2026 रहेगा छुट्टियों से भरा साल, देखें हॉलिडे List

Holiday List 2026: राजपत्र नोटिफिकेशन के अनुसार, 2026 में कुल 107 छुट्टियां होंगी, जिनमें 18 पब्लिक हॉलिडे, 28 जनरल और 61 वैकल्पिक छुट्टियां शामिल हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 20, 2025

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी (photo source- Patrika)

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी (photo source- Patrika)

Holiday List 2026: छत्तीसगढ़ सरकार ने साल 2026 के लिए सार्वजनिक, सामान्य और वैकल्पिक छुट्टियों की घोषणा कर दी है। आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार, आने वाले साल में कुल 107 छुट्टियां घोषित की गई हैं।

Holiday List 2026: जानें कितनी होंगी पब्लिक हॉलिडे

राजपत्र नोटिफिकेशन के अनुसार, 2026 में 18 दिन पब्लिक हॉलिडे घोषित किए गए हैं। इसके अलावा 28 जनरल छुट्टियां और 61 ऑप्शनल छुट्टियां भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2026 में महाशिवरात्रि और दिवाली दोनों रविवार को पड़ रही हैं, इसलिए इन तारीखों की छुट्टियां रेगुलर रविवार की छुट्टी के साथ ही होंगी।

छुट्टियां मनाने का निर्देश

Holiday List 2026: राज्य सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और सार्वजनिक संस्थानों को 2026 के लिए सरकारी छुट्टियों की इस राजपत्र लिस्ट के अनुसार छुट्टियां मनाने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने बताया कि यह लिस्ट सभी विभागों को भेज दी गई है ताकि उसी के अनुसार काम की योजना बनाई जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Dec 2025 01:44 pm

Published on:

20 Dec 2025 01:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Holiday List 2026: सरकारी कर्मचारियों के लिए 2026 रहेगा छुट्टियों से भरा साल, देखें हॉलिडे List

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में नई तहसील की अधिसूचना जारी, 42 गांव के लोगों को होगा फायदा, सीमाएं तय

Chhattisgarh News, CG Indrawati Bhawan
रायपुर

कांग्रेस ने 5 साल छत्तीसगढ़ को भय में रखा

CG Politics: कानून-व्यवस्था पर बघेल के सवाल पर डिप्टी CM साव का पलटवार, बोले- कांग्रेस ने 5 साल छत्तीसगढ़ को भय में रखा...(photo-patrika)
रायपुर

CG Investment: बस्तर संभाग में 21 फीसदी तक निवेश होने की संभावना, 43 हजार से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार

43 हजार से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार (photo source- Patrika)
रायपुर

कड़ाके की ठंड का कहर, मौसम विभाग की चेतावनी

छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड (photo source- Patrika)
रायपुर

डांस विवाद में गई डिलीवरी ब्वॉय की जान, कुछ संदिग्ध हिरासत में

डांस विवाद में गई डिलीवरी ब्वॉय की जान (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.