Holiday List 2026: सरकारी कर्मचारियों के लिए 2026 रहेगा छुट्टियों से भरा साल, देखें हॉलिडे List

राजपत्र नोटिफिकेशन के अनुसार, 2026 में 18 दिन पब्लिक हॉलिडे घोषित किए गए हैं। इसके अलावा 28 जनरल छुट्टियां और 61 ऑप्शनल छुट्टियां भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2026 में महाशिवरात्रि और दिवाली दोनों रविवार को पड़ रही हैं, इसलिए इन तारीखों की छुट्टियां रेगुलर रविवार की छुट्टी के साथ ही होंगी।