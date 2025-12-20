Holiday List 2026: सरकारी कर्मचारियों के लिए 2026 रहेगा छुट्टियों से भरा साल, देखें हॉलिडे List

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी (photo source- Patrika)
Holiday List 2026: छत्तीसगढ़ सरकार ने साल 2026 के लिए सार्वजनिक, सामान्य और वैकल्पिक छुट्टियों की घोषणा कर दी है। आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार, आने वाले साल में कुल 107 छुट्टियां घोषित की गई हैं।
राजपत्र नोटिफिकेशन के अनुसार, 2026 में 18 दिन पब्लिक हॉलिडे घोषित किए गए हैं। इसके अलावा 28 जनरल छुट्टियां और 61 ऑप्शनल छुट्टियां भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2026 में महाशिवरात्रि और दिवाली दोनों रविवार को पड़ रही हैं, इसलिए इन तारीखों की छुट्टियां रेगुलर रविवार की छुट्टी के साथ ही होंगी।
Holiday List 2026: राज्य सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और सार्वजनिक संस्थानों को 2026 के लिए सरकारी छुट्टियों की इस राजपत्र लिस्ट के अनुसार छुट्टियां मनाने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने बताया कि यह लिस्ट सभी विभागों को भेज दी गई है ताकि उसी के अनुसार काम की योजना बनाई जा सके।
