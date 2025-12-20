20 दिसंबर 2025,

शनिवार

रायपुर

छत्तीसगढ़ में नई तहसील की अधिसूचना जारी, 42 गांव के लोगों को होगा फायदा, सीमाएं तय

Chhattisgarh News: साय सरकार ने नवा रायपुर अटल नगर को तहसील बनाने के साथ ही उनकी सीमाएं भी तय की गई है। सरकार के इस फैसले से 42 गांव के लोगों को फायदा होगा

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 20, 2025

Chhattisgarh News, CG Indrawati Bhawan

CG Indrawati Bhawan ( Photo - DPR Chhattisgarh )

Chhattisgarh News: नवा रायपुर अटल नगर को राज्य शासन ने नई तहसील का दर्जा दे दिया है। है। इस संबंध में राजपत्र में प्रकाशन 19 दिसंबर को किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर को तहसील बनाने के साथ ही उनकी सीमाएं भी तय की गई है। नई तहसील से 42 गांव के लोगों को फायदा होगा। नवा रायपुर अटल नगर तहसील में उत्तर में मंदिर हसौद, दक्षिण में अभनपुर, पूर्व में गोबरा नवापारा, पश्चिम में रायपुर है। इसमें कुल छह राजस्व निरीक्षक मंडल पलौद, मंदिर हसौद, केंद्री, तोरला, सेरीखेड़ी, रायपुर 16, कांदुल को शामिल किया गया है।

Chhattisgarh News: ये गांव शामिल

इसी तरह राजस्व निरीक्षक मंडल 6 के कुल 20 पटवारी हल्के पलौद 20, 21, 23, 24, 25 और 26 26, मंदिर हसौद में 15, 22, केंद्रीय में 13, 14, 15, 16, 18, 19 तोरला में 01, 02 सेरीखेड़ी में 16, 39, 40, रायपुर 18, कांदुल 51 को शामिल किया गया। इसी तरह छह राजस्व निरीक्षक मंडल के 20 पटवारी हलके में कुल 39 ग्रामों को शामिल किया गया है। जिसमें पलौद के परसदा 20, पलौद 21, रीको 21, सेंद 21, चीचा 23 बरौदा 23, रमचंडी 23, कयाबांधा 24, झांझ 24, नवागांव 24 शामिल हैं।

इसके साथ खपरी 24, कुहेरा 25 राखी 25 कोटनी 26 कोटराभाठा 26 तांदुल 26, मंदिर हसौद के छतौना 22, नवागांव 15, केंद्री के बेंद्री 13, परसटठी 13, निमोरा 14, उपरवारा 15, तुता 15, केंद्री 16, झांकी 16, खंडवा 18, भेलवाडीह 18, पचेड़ा 19, तोरला के चेरिया 1, पौता 1, बंजारी 1, तेंदुआ 1, कुरूं 2, सेरीखेड़ी के 16, नक्टी 16, टेमरी 39, धरमपुरा 13, बनरसी 40, रायपुर 18, कांदुल माना 51 शामिल किए गए हैं।

20 Dec 2025 01:23 pm

छत्तीसगढ़ में नई तहसील की अधिसूचना जारी, 42 गांव के लोगों को होगा फायदा, सीमाएं तय

रायपुर

छत्तीसगढ़

