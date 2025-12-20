छत्तीसगढ़ में नई तहसील की अधिसूचना जारी, 42 गांव के लोगों को होगा फायदा, सीमाएं तय

Chhattisgarh News: नवा रायपुर अटल नगर को राज्य शासन ने नई तहसील का दर्जा दे दिया है। है। इस संबंध में राजपत्र में प्रकाशन 19 दिसंबर को किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर को तहसील बनाने के साथ ही उनकी सीमाएं भी तय की गई है। नई तहसील से 42 गांव के लोगों को फायदा होगा। नवा रायपुर अटल नगर तहसील में उत्तर में मंदिर हसौद, दक्षिण में अभनपुर, पूर्व में गोबरा नवापारा, पश्चिम में रायपुर है। इसमें कुल छह राजस्व निरीक्षक मंडल पलौद, मंदिर हसौद, केंद्री, तोरला, सेरीखेड़ी, रायपुर 16, कांदुल को शामिल किया गया है।