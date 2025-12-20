CG Investment: बस्तर संभाग में 21 फीसदी तक निवेश होने की संभावना, 43 हजार से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार

43 हजार से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार (photo source- Patrika)
CG Investment: उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने शुक्रवार को नवा रायपुर में पत्रकारवार्ता लेकर दो साल में विभाग को मिली सफलताओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अब सिर्फ निवेश आकर्षित नहीं कर रहा, उन्हें तेजी से जमीन पर भी उतार रहा है। नवंबर 2024 से अब तक राज्य ने 18 क्षेत्रों में 7.83 लाख करोड़ रुपए के 219 निवेश प्रस्ताव हासिल किए हैं। इनमें सेमीकंडक्टर और एआई से लेकर सीमेंट, बिजली और मैन्युफैक्चरिंग तक शामिल हैं। अब 43 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है।
मंत्री देवांगन ने कहा कि अब निवेश केवल रायपुर तक सीमित नहीं हैं। 21 फीसदी निवेश आदिवासी बाहुल्य बस्तर संभाग में हैं। 33 प्रतिशत रायपुर संभाग में और 46 प्रतिशत बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभागों में निवेश होगा। उन्होंने बताया कि कुल निवेश प्रस्तावों में 57 परियोजनाएं 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की हैं और 34 परियोजनाएं 1,000 से ज्यादा रोजगार देने वाली हैं। वर्तमान में 6,063 करोड़ रुपए की 9 बड़ी परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं, जिनसे उत्पादन शुरू हो गया है और 5,500 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है।
CG Investment: इनमें से 58 प्रतिशत परियोजनाएं आतिथ्य एवं स्वास्थ्य, फूड प्रोसेसिंग, आईटी, इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और फार्मा जैसे प्राथमिक क्षेत्रों से जुड़ी हैं। मंत्री देवांगन ने कहा कि सुधारों ने विवेकाधिकार की जगह पारदर्शिता लाई है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार ने कहा, हमारा फोकस यह सुनिश्चित करता है कि निवेश प्रस्ताव के बाद निवेशकों की गति न रुके। तेज भूमि आवंटन, डिजिटल स्वीकृतियों ओर बेहतर समन्वय से कंपनियों बिना देरी के इरादे से निर्माण तक पहुंच पा रही है।
