CG Investment: बस्तर संभाग में 21 फीसदी तक निवेश होने की संभावना, 43 हजार से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार

मंत्री देवांगन ने कहा कि अब निवेश केवल रायपुर तक सीमित नहीं हैं। 21 फीसदी निवेश आदिवासी बाहुल्य बस्तर संभाग में हैं। 33 प्रतिशत रायपुर संभाग में और 46 प्रतिशत बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभागों में निवेश होगा। उन्होंने बताया कि कुल निवेश प्रस्तावों में 57 परियोजनाएं 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की हैं और 34 परियोजनाएं 1,000 से ज्यादा रोजगार देने वाली हैं। वर्तमान में 6,063 करोड़ रुपए की 9 बड़ी परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं, जिनसे उत्पादन शुरू हो गया है और 5,500 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है।