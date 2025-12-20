CG Politics: कानून-व्यवस्था पर बघेल के सवाल पर डिप्टी CM साव का पलटवार, बोले- कांग्रेस ने 5 साल छत्तीसगढ़ को भय में रखा…

नया रायपुर को तहसील बनाए जाने के प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में सूचना का प्रकाशन किया जा चुका है और लोगों से दावा-आपत्ति भी आमंत्रित की गई है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा। वहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में छत्तीसगढ़ की भूमिका को लेकर अरुण साव ने कहा कि पार्टी का अपना संविधान और तय प्रक्रिया है। राष्ट्रीय परिषद के सदस्य मतदाता होते हैं और पूरी चुनावी प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न की जाएगी।