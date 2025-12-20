CG Politics: कानून-व्यवस्था पर बघेल के सवाल पर डिप्टी CM साव का पलटवार, बोले- कांग्रेस ने 5 साल छत्तीसगढ़ को भय में रखा...(photo-patrika)
CG Politics: छत्तीसगढ़ की कानून-व्यवस्था को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा उठाए गए सवालों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कड़ा तंज कसा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जिन लोगों ने पांच साल तक प्रदेश को भय और अराजकता के माहौल में रखा, उनके द्वारा आज कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में छत्तीसगढ़ नशे और अपराध से जूझता रहा।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार नशे और नक्सलवाद के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि कोई घटना घटती भी है तो उस पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है। अपराधी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जा रहा।
भोपाल रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम ने बताया कि वे शहरी आवास से जुड़ी भारत सरकार की अहम बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। यह बैठक चार राज्यों के शहरी आवास मंत्रियों के साथ आयोजित की जा रही है, जिसमें केंद्र की परिवर्तित योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।
नया रायपुर को तहसील बनाए जाने के प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में सूचना का प्रकाशन किया जा चुका है और लोगों से दावा-आपत्ति भी आमंत्रित की गई है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा। वहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में छत्तीसगढ़ की भूमिका को लेकर अरुण साव ने कहा कि पार्टी का अपना संविधान और तय प्रक्रिया है। राष्ट्रीय परिषद के सदस्य मतदाता होते हैं और पूरी चुनावी प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग