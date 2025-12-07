छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना समर्थकों पर हमला करने का आरोप, नीलकंठ कैंप में घुसकर मजदूरों को पीटकर भगाया… 30 आरोपी गिरफ्तार

मजदूरों पर हमले का मुख्य कारण उनका बाहरी होना है। क्रांति सेना के समर्थकों का कहना था कि कंपनी में शत फीसदी स्थानीय युवकों को कार्य पर लगाया जाए। जबकि कंपनी का तर्क है कि पूर्व में स्थानीय प्रशासन के साथ हुई बातचीत में यह तय किया गया था कि 70 फीसदी मजदूर कोयला खदान से प्रभावित गांव से लिए जाएंगे। शेष 30 फीसदी कर्मचारियों की भर्ती ठेका कंपनी अपनी सुविधा के अनुसार कर सकेगी। ठेका कंपनी का कहना है कि उसने कुसमुंडा खदान से प्रभावित क्षेत्रों के 830 युवकों को काम पर लिया है। अन्य पदों पर कंपनी ने अपने अनुसार कर्मियों की भर्ती की है।