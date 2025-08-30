CG News: चार दिन बाद भी अंधेरे में कई इलाके, 71 पेड़ गिरे और 64 पोल क्षतिग्रस्त..

यूज ऑफ कॉल ठेकेदार से अतिरिक्त गैंग लेकर सीमित समय सीमा में ठीक कर लिया गया। विभिन्न जोन के सहायक यंत्रियों, कनिष्ठ यंत्रियों द्वारा भी अपने साथ तकनीकी कर्मचारी को लेकर अलग-अलग लाइनों में विद्युत व्यवधान को दूर किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस सीजन की यह सबसे भयानक आंधी थी। बिजली व्यवस्था इसी वजह से गड़बड़ा गई। बिजली कंपनी को भारी क्षति भी हुई। लोगों को परेशानी हुई पर यह अच्छा हुआ कि कहीं से किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटी।