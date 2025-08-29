CG Strike News: सहकारी समिति कर्मचारी हड़ताल पर, धान खरीदी व्यवस्था पर संकट

CG Strike News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में छत्तीसगढ़ सहकारी समिति के कर्मचारी संघ तीन सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इससे आने वाले दिनों में धान खरीदी सहित अन्य व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। सेवा सहकारी संघ के उपाध्यक्ष प्रमोद मिश्रा का कहना है कि शासन द्वारा नवंबर 2025 को तीन सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया था लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया।