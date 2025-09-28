बालोद में हादसा: बीएसपी माइंस में मधुमक्खियों का हमला, 11 कर्मचारी घायल… मची अफरा-तफरी

मधुमक्खियों का हमला (फोटो सोर्स- Unsplash)
Bee Attack: रविवार सुबह दल्लीराजहरा स्थित बीएसपी माइंस में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब अचानक मधुमक्खियों ने वहां काम कर रहे कर्मचारियों पर हमला कर दिया। घटना में 11 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल उपचार के लिए दल्ली राजहरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, माइंस परिसर में अचानक बड़ी संख्या में मधुमक्खियां झुंड बनाकर कर्मचारियों पर टूट पड़ीं। कर्मचारी जैसे-तैसे खुद को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कई लोग उनके डंक से घायल हो गए। कुछ कर्मचारियों की हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर किए जाने की भी जानकारी मिल रही है।
फिलहाल अस्पताल प्रशासन ने घायलों की स्थिति सामान्य बताई है। वहीं, प्रबंधन ने कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घटना की जांच कराने और भविष्य में ऐसे हादसों से बचाव के लिए कदम उठाने की बात कही है। यह घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि बड़े औद्योगिक व खनन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरों से निपटने के लिए क्या पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।
