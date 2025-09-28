बालोद में हादसा: बीएसपी माइंस में मधुमक्खियों का हमला, 11 कर्मचारी घायल… मची अफरा-तफरी

फिलहाल अस्पताल प्रशासन ने घायलों की स्थिति सामान्य बताई है। वहीं, प्रबंधन ने कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घटना की जांच कराने और भविष्य में ऐसे हादसों से बचाव के लिए कदम उठाने की बात कही है। यह घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि बड़े औद्योगिक व खनन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरों से निपटने के लिए क्या पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।