Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

बालोद में हादसा: बीएसपी माइंस में मधुमक्खियों का हमला, 11 कर्मचारी घायल… मची अफरा-तफरी

Bee Attack: रविवार सुबह दल्लीराजहरा स्थित बीएसपी माइंस में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब अचानक मधुमक्खियों ने वहां काम कर रहे कर्मचारियों पर हमला कर दिया।

less than 1 minute read

बालोद

image

Khyati Parihar

Sep 28, 2025

मधुमक्खियों का हमला (फोटो सोर्स- Unsplash)

मधुमक्खियों का हमला (फोटो सोर्स- Unsplash)

Bee Attack: रविवार सुबह दल्लीराजहरा स्थित बीएसपी माइंस में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब अचानक मधुमक्खियों ने वहां काम कर रहे कर्मचारियों पर हमला कर दिया। घटना में 11 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल उपचार के लिए दल्ली राजहरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, माइंस परिसर में अचानक बड़ी संख्या में मधुमक्खियां झुंड बनाकर कर्मचारियों पर टूट पड़ीं। कर्मचारी जैसे-तैसे खुद को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कई लोग उनके डंक से घायल हो गए। कुछ कर्मचारियों की हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर किए जाने की भी जानकारी मिल रही है।

Bee Attack: घायलों की स्थिति सामान्य

फिलहाल अस्पताल प्रशासन ने घायलों की स्थिति सामान्य बताई है। वहीं, प्रबंधन ने कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घटना की जांच कराने और भविष्य में ऐसे हादसों से बचाव के लिए कदम उठाने की बात कही है। यह घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि बड़े औद्योगिक व खनन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरों से निपटने के लिए क्या पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।

ये भी पढ़ें

हरित पट्टी पर भू-माफियाओं का कब्जा: सागौन के पेड़ धड़ल्ले से कटे, अफसरों की खामोशी पर उठे सवाल
बिलासपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 01:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / बालोद में हादसा: बीएसपी माइंस में मधुमक्खियों का हमला, 11 कर्मचारी घायल… मची अफरा-तफरी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Navratri 2025: नवरात्र की आज पंचमी..! माता का विशेष होगा श्रृंगार, ऐसे करें माता रानी को पूजा…

Navratri 2025: नवरात्र की आज पंचमी..! माता का विशेष होगा श्रृंगार, ऐसे करें माता रानी को पूजा...(photo-patrika)
बालोद

CG Fraud News: छड़-सीमेंट सप्लाई के नाम पर 77.50 लाख की ठगी, ठेकेदार ने दर्ज कराई FIR

CG Fraud News: छड़-सीमेंट सप्लाई के नाम पर 77.50 लाख की ठगी, ठेकेदार ने दर्ज कराई FIR(photo-patrika)
बालोद

CG News: ओपन स्कूल के लिए आवेदन आमंत्रित, इस तारीख तक करें अप्लाई

.CG News: ओपन स्कूल के लिए आवेदन आमंत्रित, इस तारीख तक करें अप्लाई
बालोद

CG News: स्कूल में मोबाइल चलाना पड़ा भारी, एक शिक्षक निलंबित, दूसरे को नोटिस जारी

CG News: स्कूल में मोबाइल चलाना पड़ा भारी, एक शिक्षक निलंबित, दूसरे को नोटिस जारी
बालोद

Water Conservation : भू-जल स्तर बढ़ाने 1.06 लाख नवीन जल संरचनाओं का जनभागीदारी से किया निर्माण, देश में प्रथम स्थान

भारत सरकार जल संचयन जन भागीदारी (जेएसजेबी 1.0) के तहत उल्लेखनीय कार्यों के लिए बालोद जिले को 2 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। पूरे देश में बालोद जिले को बेस्ट परफॉर्मिंग जिले के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त होने पर यह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.