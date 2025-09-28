हरित पट्टी पर भू-माफियाओं का कब्जा: सागौन के पेड़ धड़ल्ले से कटे, अफसरों की खामोशी पर उठे सवाल

यहां वन विभाग ने वर्ष 2004 - 05 में सागौन एवं अन्य इमारती पौधों का रोपण किया गया था, तब सकरी ग्राम पंचायत था। इस प्लांटेशन के आसपास स्थित कृषि भूमि पर लोग खेती करते थे लेकिन अब सकरी नगर निगम में शामिल होने से जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसके चलते इन खेतों में प्लॉटिंग की तैयारी की जा रही है। अपने प्लॉट तक पहुंचने के लिए भू माफिया प्लांटेशन के बीचों बीच मुरुम डालकर सड़क निकाल रहे हैं। इस बीच पड़ने वाले सागौन के पेड़ों को काटकर हटाया जा रहा है।