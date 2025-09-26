Patrika LogoSwitch to English

दंतेवाड़ा

CG News: वन विभाग का तस्करों पर बड़ा एक्शन, 22 नग सागौन लकड़ी जब्त, आरोपी भागने में कामयाब

Dantewada News: वन विभाग ने बुधवार देर रात अवैध सागौन तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। इंडिका विस्टा वाहन (एपी10 एआर6917) से 22 नग लकड़ी बरामद की गई है।

दंतेवाड़ा

Khyati Parihar

Sep 26, 2025

22 नग सागौन लकड़ी जप्त (फोटो सोर्स- पत्रिका)
22 नग सागौन लकड़ी जप्त (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: वन विभाग ने बुधवार देर रात अवैध सागौन तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। इंडिका विस्टा वाहन (एपी10 एआर6917) से 22 नग लकड़ी बरामद की गई है। बरामद लकड़ी में 2 नग गोला और 20 नग चिरान शामिल हैं।

जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई तारलागुड़ा जांच नाके पर की गई। वाहन को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने वाहन सीधे वन विभाग के कर्मचारियों की ओर दौड़ाया और नाके से भागने की कोशिश की। वन विभाग की टीम ने तुरंत पीछा कर वाहन को रोकने में सफलता पाई।

जल्द ही गिरफ्तार होंगे

तलाशी के दौरान 0.754 घनमीटर सागौन लकड़ी बरामद हुई, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 65,000 रुपये है। हालांकि, आरोपी इस समय भागने में कामयाब हो गया है, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि जल्द ही वह गिरफ़्तार होंगे।

इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि वन विभाग अवैध लकड़ी तस्करी और जंगलों के संरक्षण के लिए पूरी तरह सजग है। वन विभाग की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं और जंगलों में अवैध गतिविधियों पर नज़र रख रही हैं। वन विभाग का कहना है कि राज्य के वन संपदा और सागौन जंगलों की सुरक्षा उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि जंगलों की अवैध कटाई और तस्करी को पूरी तरह रोका जा सके।

26 Sept 2025 02:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada

