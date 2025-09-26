CG News: वन विभाग का तस्करों पर बड़ा एक्शन, 22 नग सागौन लकड़ी जब्त, आरोपी भागने में कामयाब

इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि वन विभाग अवैध लकड़ी तस्करी और जंगलों के संरक्षण के लिए पूरी तरह सजग है। वन विभाग की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं और जंगलों में अवैध गतिविधियों पर नज़र रख रही हैं। वन विभाग का कहना है कि राज्य के वन संपदा और सागौन जंगलों की सुरक्षा उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि जंगलों की अवैध कटाई और तस्करी को पूरी तरह रोका जा सके।