पुलिस का मेगा ऑपरेशन, अफीम-गांजा-शराब तस्करी का भंडाफोड़, 5 जिलों से 35 तस्कर गिरफ्तार

CG News: नशे के गोरखधंधे के खिलाफ रायपुर रेंज पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। शुक्रवार तड़के 5 जिलों में एक साथ छापेमारी कर पुलिस ने अफीम, गांजा और अवैध शराब समेत बड़ी मात्रा में नशा बरामद किया। इस दौरान 35 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से नशे के कारोबारियों में हड़कंप मच गया।



नशे के गोरखधंधे के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाया। एक साथ 800 पुलिस जवानों ने रायपुर रेंज के 5 जिलों के 300 से ज्यादा स्थानों पर छापे मारे। इस दौरान नशे का धंधा करने वालों के खिलाफ 33 मामले दर्ज हुए। नशे के अलावा अलग-अलग मामलों में पुलिस ने 281 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें गांजा, शराब बेचने वालों के अलावा चाकूबाज व अन्य आरोपी शामिल हैं। संदिग्धों की भी जांच की गई।