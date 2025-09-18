Patrika LogoSwitch to English

धमतरी

CG News: शराब पीकर पुलिस का तांडव, निर्दोष युवकों पर बरसाए डंडे, ग्रामीणों ने थाने पर किया हंगामा

CG News: ग्रामीणों ने रुद्री थाने का घेराव किया। आरोप– पुलिस शराब पीकर आई और निर्दोष युवकों से मारपीट की। सीएसपी के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ, जांच जारी।

धमतरी

Laxmi Vishwakarma

Sep 18, 2025

पेट्रोलिंग टीम पर मारपीट का आरोप (Photo source- Patrika)
पेट्रोलिंग टीम पर मारपीट का आरोप (Photo source- Patrika)

CG News: धमतरी के बेंद्रा नवागांव में रविवार रात ग्रामीणों और पुलिस के बीच विवाद बढ़ गया। ग्रामीणों का आरोप है कि रुद्री थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी शराब पीकर गांव पहुंचे और निर्दोष युवकों से मारपीट की। आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। बाद में सीएसपी के आश्वासन के बाद स्थिति काबू में आई।

CG News: निर्दोष युवकों के साथ मारपीट

रुद्री थाने के बेंद्रा नवागांव में रविवार रात हंगामे के हालात बन गए। ग्राम में चल रहे धार्मिक आयोजन के दौरान कुछ युवकों द्वारा उपद्रव की शिकायत सरपंच ने थाने में फोन से की थी। शिकायत पर थाना प्रभारी और पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचे। पुलिस का दावा है कि उपद्रव कर रहे युवकों को नियंत्रित करने हल्का बल प्रयोग किया गया। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिसकर्मी शराब के नशे में थे और उन्होंने निर्दोष युवकों के साथ मारपीट की।

पूरे मामले की जांच शुरू

CG News: इस घटना से आक्रोशित होकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने रुद्री थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की।स्थिति बिगड़ते देख धमतरी सीएसपी मौके पर पहुंचे और जांच व कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए और देर रात हंगामा थम सका। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

Published on:

18 Sept 2025 10:51 am

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / CG News: शराब पीकर पुलिस का तांडव, निर्दोष युवकों पर बरसाए डंडे, ग्रामीणों ने थाने पर किया हंगामा

