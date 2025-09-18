CG News: शराब पीकर पुलिस का तांडव, निर्दोष युवकों पर बरसाए डंडे, ग्रामीणों ने थाने पर किया हंगामा

रुद्री थाने के बेंद्रा नवागांव में रविवार रात हंगामे के हालात बन गए। ग्राम में चल रहे धार्मिक आयोजन के दौरान कुछ युवकों द्वारा उपद्रव की शिकायत सरपंच ने थाने में फोन से की थी। शिकायत पर थाना प्रभारी और पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचे। पुलिस का दावा है कि उपद्रव कर रहे युवकों को नियंत्रित करने हल्का बल प्रयोग किया गया। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिसकर्मी शराब के नशे में थे और उन्होंने निर्दोष युवकों के साथ मारपीट की।