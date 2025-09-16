CG News: छत्तीसगढ़ के इस गांव में शराब पर लगा बैन, पकडे जाने पर लगेगा 21 हजार का जुर्माना

शनिवार 13 सितंबर को आमसभा आयोजित की गई जिसमें सर्वसमाज के लोगों ने भाग लिया। बैठक में अभियान को गति देने नए पदाधिकारी चुने गए। बैठक में ग्रामवासियों द्वारा तय किया गया कि गांव में अगर कोई व्यक्ति शराब, गांजा, सट्टा, क्रय-विक्रय कर पकड़ाया तो उसे 21 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। बताने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रख उसे 5000 रुपए इनाम दिया जाएगा। ग्राम विकास समिति ग्राम स्तर पर 8000 रुपए दिया जाएगा। वह जिस समाज के व्यक्ति पकड़ाते हैं, उस समाज को 8000 रुपए समाज को दिया जाएगा।