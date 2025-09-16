Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

CG News: छत्तीसगढ़ के इस गांव में शराब पर लगा बैन, पकडे जाने पर लगेगा 21 हजार का जुर्माना

CG News: गांव में दुकानदार अपने दुकान के सामने शराब पिलाते पकड़ा गया तो उसे 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वह व्यक्ति जो बताएंगे उसे 1000 रुपए इनाम दिया जाएगा।

राजनंदगांव

Love Sonkar

Sep 16, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के इस गांव में शराब पर लगा बैन, पकडे जाने पर लगेगा 21 हजार का जुर्माना

CG News: शहर के 7 किमी दूर नेशनल हाइवे पर स्थित ग्राम मनकी में इन दिनों शराब सेवन जैसे सामाजिक बुराई के खिलाफ अभियान छेड़ दिया गया है। शराब जैसे बुराई को गांव घर से भगाने सजग ग्रामवासियों द्वारा जब नशे का नाश होगा, तो गांव का विकास होगा,जन-जन ने ठाना है, नशे को मिटाना है, जैसे नारे लगाए जा रहे हैं जो आसपास के गांवों के लिए प्रेरणादायक बन गए हैं।

शनिवार 13 सितंबर को आमसभा आयोजित की गई जिसमें सर्वसमाज के लोगों ने भाग लिया। बैठक में अभियान को गति देने नए पदाधिकारी चुने गए। बैठक में ग्रामवासियों द्वारा तय किया गया कि गांव में अगर कोई व्यक्ति शराब, गांजा, सट्टा, क्रय-विक्रय कर पकड़ाया तो उसे 21 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। बताने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रख उसे 5000 रुपए इनाम दिया जाएगा। ग्राम विकास समिति ग्राम स्तर पर 8000 रुपए दिया जाएगा। वह जिस समाज के व्यक्ति पकड़ाते हैं, उस समाज को 8000 रुपए समाज को दिया जाएगा।

इसी तरह गांव में दुकानदार अपने दुकान के सामने शराब पिलाते पकड़ा गया तो उसे 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वह व्यक्ति जो बताएंगे उसे 1000 रुपए इनाम दिया जाएगा। ग्राम विकास समिति ग्राम स्तर पर 2000 रुपए दिया जाएगा, अगर किसी समाज के व्यक्ति पकड़ाते हैं तो समाज में 2000 रुपए जमा किया जाएगा।

स्वच्छता के तहत अगर कोई व्यक्ति कचरा घर से रोड या नाली, चौक चौराहा में डालते पकड़ा गया तो उस व्यक्ति पर 1000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। गांव में मवेशी मालिक के पशु रोड़, चौक चौराहा में घूमते पाया गया तो उससे प्रति मवेशी 500 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। जुर्माना नहीं देने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसी तरह सार्वजनिक स्थल व चौक-चौराहे में कोई भी व्यक्ति गाली गलौज, मारपीट या अपशब्द का उपयोग करता है तो उस दोनों पक्षों के व्यक्ति को 5000 का जुर्माना लिया जाएगा।

