CG News: बिना वेरिफिकेशन डिलीवरी ब्वॉय नहीं कर पाएंगे काम, पुलिस ने बनाई ब्लैकलिस्ट प्लान

CG News: सूत्रों के अनुसार बड़े शहरों में कई बार देखा गया है कि अपराधी गैंग खुद को डिलीवरी ब्वॉय बताकर कॉलोनियों और घरों की रेकी करते हैं। इसकी आड़ में चोरी, लूटपाट या अन्य आपराधिक वारदात को अंजाम दिया जाता है। इस स्थिति पर रोक लगाने के लिए डिलिवरी ब्वॉय का वेरिफिकेशन पुलिस के लिए मददगार साबित होगा।