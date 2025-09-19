CG News: बिना वेरिफिकेशन डिलीवरी ब्वॉय नहीं कर पाएंगे काम, पुलिस ने बनाई ब्लैकलिस्ट प्लान

CG News: ऑनलाइन शॉपिंग और फूड डिलीवरी के बढ़ते चलन के बीच अब बस्तर पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से डिलिवरी ब्वॉय पर नजर रखने की योजना बना रही है। कुछ शहरों में दिनों दिन बढ़ रहे आपराधिक मामलों में बाहरी लोगों की भूमिका के अलावा डिलिवरी ब्वाय के फर्जी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है।
ऐसे में बस्तर पुलिस भी अपराध पर नियंत्रण रखने इस तरह की योजना पर काम करने वाली है। योजना के मुताबिक पुलिस प्रशासन ने जिले में काम कर रहे सभी डिलिवरी ब्वॉय का वेरिफिकेशन करने के अलावा उनकी पूरी सूची तैयार करने की तैयारी कर रही है।
पुलिस ने शहर में काम कर रही विभिन्न ई-कॉमर्स और फूड डिलिवरी कंपनियों को पत्र भेजकर अपने-अपने कर्मचारियों की जानकारी साझा करने के निर्देश देने की तैयारी में हैं। इसमें उनकी पहचान, स्थायी पता, मोबाइल नंबर और कार्य अवधि का विवरण शामिल होगा।
पुलिस ने नागरिकों से यह भी कहा कि किसी भी अजनबी डिलिवरी ब्वॉय से सावधान रहें और यदि वह संदिग्ध लगे तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। साथ ही कंपनी के आधिकारिक ऐप से ही ऑर्डर करें और डिलिवरी लेते समय सावधानी बरतें।
शलभ कुमार सिन्हा, एसपी बस्तर: बस्तर में अभी तक किसी अपराध में डिलिवरी ब्वाय की संलिप्तता नहीं पायी गई है। लेकिन बड़े शहरों में चोरी और उठाइगिरी के मामलों में इनके नाम आए हैं, ऐसे में बस्तर में भी पुलिस सतर्कता बरतते हुए डिलिवरी ब्वॉय पर नजर रखने का विचार कर रही है।
पुलिस का फोकस खासकर उन युवकों पर होगा जो अन्य राज्यों से आकर यहां काम कर रहे हैं। वेरिफिकेशन के बाद ही उन्हें काम करने की अनुमति दी जाएगी। इससे अपराधियों की पहचान आसान होगी और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाया जा सकेगा।
CG News: सूत्रों के अनुसार बड़े शहरों में कई बार देखा गया है कि अपराधी गैंग खुद को डिलीवरी ब्वॉय बताकर कॉलोनियों और घरों की रेकी करते हैं। इसकी आड़ में चोरी, लूटपाट या अन्य आपराधिक वारदात को अंजाम दिया जाता है। इस स्थिति पर रोक लगाने के लिए डिलिवरी ब्वॉय का वेरिफिकेशन पुलिस के लिए मददगार साबित होगा।